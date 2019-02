Limitan el paso de camiones por el puente sobre el río Eresma entre Carbonero el Mayor y Bernardos

El Alcalde de Bernardos, José Luis Díez Illera, ha contactado con la Diputación Provincial para obtener más información sobre los hechos que han conducido al Decreto adoptado por el Presidente de la Diputación el pasado lunes, 18 de febrero, sobre la limitación de tonelaje en el puente sobre el río Eresma en la carretera SG-V-3321, entre Carbonero el Mayor y Bernardos.

Este puente, conocido en Bernardos como el Puente Piedra, está en una carretera que es un eje de comunicación entre la Autovía de Pinares y la carretera de Segovia a Arévalo, usado, diariamente, por un buen número de camiones de alto tonelaje, de empresas chacineras y de materiales de construcción de Carbonero el Mayor, de hortalizas de Mozoncillo, de empresas de transporte de Ortigosa de Pestaño, de las pizarreras y de transporte de Bernardos, fábricas de piensos, empresas mineras y de suministro de combustible para calefacciones. En definitiva, constituye una infraestructura básica para esta zona de la provincia.

La limitación de tonelaje en el Puente Piedra supone, en el momento actual, que el tráfico de camiones entre las riberas del río Eresma sólo puede hacerse por los puentes “más próximos”, sitos en Carbonero de Ahusín y Navas de Oro. La anchura de la carretera de Bernardos a Navas de Oro hace peligroso el tráfico de camiones, puesto que, cuando se cruzan un turismo y un camión, uno de los dos debe detenerse para que el otro pase. ¿Qué ocurriría con dos camiones de alto tonelaje? Por eso, no se puede contar con esta vía como ruta alternativa.

La Diputación Provincial en el correspondiente Plan de carreteras proyectó una intervención en el Puente Piedra en el año 2006. Ha pasado el tiempo y no se acometió ninguna obra en el puente. Por fin, en los presupuestos de 2018, tras descartar una ampliación del puente existente, opta por un nuevo puente, paralelo a aquel, y se presupuesta con 1.000.000 €. Sin embargo, sólo se ha contratado el proyecto, que aún no ha recibido la Diputación.

El estado de conservación del Puente Piedra (aparición de grietas, hundimientos del firme de la carretera, etc.) ha sido la causa de la decisión de la Diputación. Sin embargo, este deterioro no es un proceso instantáneo, sino que se va produciendo día a día. Llegar a esta situación es fruto de no haber adoptado las medidas de conservación en el momento oportuno.

El temor de los vecinos y empresas de la zona es saber si esta situación es temporal o va a ser permanente en el futuro. Por eso, demandan a la Diputación actuaciones claras y urgentes que desvanezcan esos temores. A la vez, piden que se adopten medidas provisionales, que pasan necesariamente por el ensanche inmediato de la carretera a Navas de Oro, para permitir la circulación segura de los camiones por ella.

El Ayuntamiento de Bernardos ha convocado una reunión con los Alcaldes y Alcaldesas y empresas de los municipios de Santa María la Real de Nieva, Ortigosa de Pestaño, Migueláñez, Armuña, Carbonero el Mayor, Mozoncillo, Tabanera la Luenga y Escarabajosa de Cabezas para analizar la situación creada y estudiar actuaciones y medidas a adoptar.