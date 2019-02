El alcalde de Cuéllar niega okupación en Fuente la Bola en base a información de la Guardia Civil

El alcalde de Cuéllar, Jesús García ha querido aclarar las últimas noticias sobre la okupación de una vivienda en la urbanización Fuente la Bola y anteriormente en Niñas Huérfanas. García ha explicado que en ningún momento hubo okupación el pasado 15 de febrero en la urbanización Fuente la Bola. "No hubo okupación. Si es cierto que una persona se presentó en las viviendas pero no llegó a entrar según las informaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad. No hubo ningún altercado en ningún momento"

El máximo responsable municipal ha relatado que "ese día había una patrulla unipersonal de la Policía Local y según lo que tiene ordenado el Jefe de la Policía, dieron aviso a la Guardia Civil, que fueron los que acudieron a ver lo que estaba ocurriendo". Allí y según el testimonio de la Guardia Civil no habían entrado en ninguna vivienda. El alcalde ha recordado que tal y como ya se dijo en la Junta de Seguridad celebrada el pasado año sobre este tema, "lo único que se puede hacer es vigilancia y es lo que se está haciendo de forma continuada. Por parte de la Policía Municipal y la Guardia Civil no se ha abandonado la vigilancia que están como okupas". Además ha señalado que ya se han formulado sentencias, en algunos procedimientos y seguirán saliendo más.

García ha explicado que días antes habían entrado en una vivienda de Niñas Huerfanas y "desde el diálogo y el razonamiento tras varias horas de negociación conseguimos que abandonaran por voluntad propia esta vivienda".

Con estas explicaciones Jesús García, también ha querido lanzar un mensaje al grupo socialista que recientemetne había denunciado esta okupación y solicitado más seguridad. "Una vez más el señor Fraile se vuelve a equivocar sobre un nuevo okupa en Fuente la Bola el 15 de febrero. Sus ansias de salir en los medios le llevan a cometer error tras error. Si quiere admitir un consejo, que primero se informe y luego se pronuncie".