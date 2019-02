El Real Betis Balompié cayó eliminado de la Europa League en la ronda de dieciseisavos de final tras perder en el Benito Villamarín (1-3) y terminar cediendo en el global de la eliminatoria (4-6) tras empatar a tres en la ida. Petardazo. El equipo de Setién salió con una actitud impropia en su propio estadio, tuvo una reacción insuficiente y terminó sin empuje con los cambios de su entrenador.

Al igual que en el partido de ida el cuadro de Quique Setién salió dormido al encuentro y el conjunto galo logró dos tantos en la primera media hora de juego. Primero Bensabaini y más tarde Adrien Hunou dejaron helado un Villamarín que esperaba una fiesta y de repente se encontraba con una pesadilla.

A cuatro del final una vez más apareció Giovani Lo Celso para acercar al Betis a la clasificación. El argentino recibió un gran pase de Canales y culminó una gran jugada que inició Jesé Rodríguez.

El ex del PSG y del Real Madrid realizó un muy buen segundo tiempo desequilibrando el partido por ambas bandas. No obstante, el Betis no lograba tener ocasiones claras.

Aunque Setién se fue con todo dando entrada a Sergio León y Diego Lainez, al final el conjunto bético fue incapaz de lograr un segundo tanto que les diese la clasificación y además en el descuento Niang sentenció la eliminatoria con el definitivo 1-3.

La semifinal de Copa en Valencia puede dictar sentencia. Una final, todo lo tapa, pero una nuevba derrota abriría la herida con Setién como protagonista.