Implosión Popular

No se recuerda una implosión de este alcance desde que en el año 1983 echara a andar esta Comunidad. El próximo lunes se celebra precisamente el trigésimo sexto aniversario de la Ley del Estatuto de Autonomía. Desde ese momento hasta hoy, no se había producido algo similar.

Los nueve minutos de intervención de Silvia Clemente resultan atronadores. Habla de falta de proyecto para esta Comunidad; dice que el presidente del Partido Popular la ha engañado y que no quiere a su lado gente con ideas, con capacidad de trabajo, lo cual no denota otra cosa que incapacidad manifiesta de Mañueco, según Silvia Clemente, hasta ahora, no olvidemos, la segunda autoridad autonómica. Habla de deslealtades, de turbios intereses, de manifiesta incapacidad para sacar adelante esta tierra y todo ello lo dice quien ha ocupado desde 2001 altas responsabilidades en la Junta de Castilla y León y que, según una reciente encuesta de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León es, tras el actual presidente de la Junta, la más conocida del Partido Popular en la Comunidad.

El cataclismo ha hecho temblar el suelo sobre el que pisa el PP. Un suelo que, a juzgar, entre otras cosas por el demarraje de Clemente se muestra muy resbaladizo, no apto para quienes mantiene con dificultad el equilibrio.