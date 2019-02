Descarbonización al 100 % en 2050

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

Cierre de las térmicas

Agencias

El Gobierno no prevé que las cinco térmicas de carbón que quedarán en 2020 alarguen su vida al no ser competitivas. El plan diseñado por el gabinete dirigido por la ministra Teresa Ribera, que será remitido este viernes a Bruselas, estima una horquilla de presencia del carbón en el 'mix' eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón -de las que a partir de 2020 quedarán cinco (Litoral, As Pontes -Endesa-, Los Barrios -Viesgo-, Soto de Ribera y Aboño -EDP- de las 14 existentes) alarguen su vida en el 'mix' más allá de ese horizonte ya que irán cerrando "de una manera natural" al no ser competitivas por razones de mercado.