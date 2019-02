Es el segundo mes del año, tras la remodelación del calendario realizada por Julio César que añadió los meses de Enero y de Febrero. Enero, como ya dijimos, dedicado a Jano –Ianuarious- y Febrero –Februarius- dedicado al dios de las purificaciones Februo, de ahí el nombre.

El mes comienza festejando a San Cecilio, la Presentación del Señor en el templo y la Purificación de la Virgen, la Candelaria. Y San Blas, con sus rosquillas tradicionales.

Sobre las purificaciones, si Februo era el díos purificador en el mundo pagano, hubo que cristianizar el hecho con la purificación de la Virgen, y en las dos culturas el elemento purificador es el fuego. El fuego es sagrado, purificador, su fuerza destructiva sirve para renacer. Episodios con fuego salpican las narraciones sagradas de todas las religiones.

Este mes está bajo la protección de Neptuno. Se representa este mes como una mujer vestida de azul, con un ave acuática entre sus manos y sobre su cabeza una urna de la que sale agua, indicando que es el mes de las lluvias. …Cuando no llueve en febrero no hay buen prado ni buen centeno, dice el refrán. No podemos olvidar que un mes de febrero de 1624 la comitiva regia de Felipe IV tuvo que detenerse en nuestra ciudad por la crecida del Guadalquivir. Y más cercano en el tiempo, un 22 de febrero de 1963 el Guadalquivir se desbordó, inundándolo todo.

Febrero cargado de efemérides. Así un 12 de 1541 Pedro de Valdivia, de Andújar, funda Santiago de Chile, y un 18 de febrero de 1930 se descubre Plutón.

Como no soy andalucista, no diré nada del 28. Estoy en contra de nuestra autonomía y de todas, por el ingente gasto que conllevan con muy poca efectividad. Andalucía, una tierra universal, hacerla ahora tribal es una incoherencia.