Dejen en paz a la bandera

La Constitución Republicana de 1931 consagraba como bandera constitucional de España, la llamada “tricolor”, formada por franjas de color rojo, amarillo y morado. Tras la guerra civil española, por el bando ganador se volvió a instaurar la bandera llamada “rojigualda” de origen monárquico previa la 2ª republica que es la que conocemos hoy como la bandera nacional.

Muerto el dictador Franco, la izquierda española, que se había tenido que exiliar durante la dictadura, aceptó la bandera rojigualda, entre otras muchas cosas, en aras de la convivencia, la reconciliación y de una transición pacifica a la democracia. Con el paso de los años, se fueron venciendo algunas reticencias a ese símbolo por lo que había significado durante tantos años y la bandera se ha ido integrando plenamente en nuestra vida diaria de forma rutinaria. A mi modo de ver, el Mundial de 2010 en el que España se proclamó campeona del mundo de fútbol, supuso el mayor ejercicio de integración y orgullo de todos los españoles con la bandera nacional.

Por ello cuando el domingo pasado he visto a la derecha y a la extrema derecha de este país arrogándose como propia a la bandera nacional, usándolos para pedir la dimisión y contra un Presidente legitimo de Gobierno, y además diciendo que lo hacen por la Unidad de España, he sentido una profunda indignación. Y no es la primera vez que lo hacen. El uso partidista que la derecha y la ultraderecha hacen de este símbolo, incluso del himno nacional de todos, es una falta de respeto a la democracia y un acto profundamente sectario y antidemocrático.

Con esto nos están diciendo al resto de los españoles, que este símbolo es suyo, y que aquel que no este de acuerdo con su idea de España, no es un buen español, con un concepto patrimonialista del poder y de sus símbolos, sencillamente porque creen que el poder es suyo por naturaleza.

¿Imaginan ustedes a estos partidos enarbolando una foto del Rey de España y con ella insultar y pedir la dimisión de un rival político? Pues es lo mismo que han hecho el pasado fin de semana, puesto que bandera y monarquía son de todos, independientemente del color político de cada uno y son símbolos constitucionales de nuestro país.

Si las derechas y la ultraderecha quieren manifestarse, están en su derecho, pero que lo hagan con sus símbolos y sus himnos partidistas, a no ser que se avergüencen de ellos en unos casos o que quieran pasar desapercibidos en otros, escondiéndose detrás de la bandera de todos, para lavar sus vergüenzas, su corrupción o las mentiras que tenemos que escuchar a diario, más propias de políticos mediocres que de los lideres que este país necesita.

Por favor, dejen a la bandera en Paz.