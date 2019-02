Esteban Aparicio: "Si no somos la fuerza mayoritaria apoyaría al candidato más votado"

El concejal Esteban Aparicio fue el primero en meterse en la carrera de las primarias para hacerse con el liderazgo del partido en Gijón. Aparicio explica que dio el paso por la petición de algunos compañeros y porque considera que "es más democráctico que haya varios candidatos".

Sobre posibles pactos también abre la mano. Tanto que estaría dispuesto incluso a respaldar a otra formación si Foro no consiguiera ganar las elecciones municipales. "Pactaremos con quien apoye nuestro programa. No soy partidario de líneas rojas ni cordones sanitarios en la izquierda ni en la derecha". Aunque convencido de ganar las elecciones "con rotundidad", explica que si eso no sucediera "apoyaría al candidato más votado o con el que menos objecciones tuviéramos".

A la hora de obtener la confianza de los afiliados ofrece su experiencia en el gobierno, a lo que suma "cierto liderazgo político". El candidato también lanza un aviso a navegantes. "El desperdiciar la experiencia puede ser un tanto desfavorable para ganar las elecciones". Considera que "la lista electoral tiene que se atractiva y debe haber representantes de la otra candidatura". Promete una línea continuista porque "no destrozamos lo que está bien hecho". Mirando a futuro cree que Gijón debe dar un paso más y "atraer a la gente. Sino seremos una ciudad en decadencia, para viejos. Tiene que ser atractiva para vivir e invertir".