El candidato del PP en El Molar elegido a nivel local afirma que ha sido descartado por el regional por ser homosexual

El Comité Electoral Local del Partido Popular en El Molar eligió como candidato para encabezar la lista del partido en las próximas municipales de mayo a Ernesto Folgueira, candidato apoyado además por el ex alcalde de la localidad y líder de la formación, Emilio de Frutos. A pesar de ello, el Partido Popular a nivel regional que es el que tiene que ratificar a los candidatos habría decidido apostar por Borja Díaz. El mismo Díaz se lo ha comunicado por Whatsapp a sus compañeros de partido, convocándoles al acto previsto para este domingo en que serán proclamados 23 candidatos de la zona norte de Madrid.

Ernesto Folgueira en Hoy por Hoy Madrid Norte ha señalado que el partido se está saltando todos los procedimientos, y acusa a Díaz de trasladar en las reuniones con Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos y coordinador del partido de la zona norte, y José Luis Sanz,“que no podía ir un homosexual encabezando la lista del PP” ha explicado Folgueira, que no ha obtenido respuesta de Moreno y que cree que esta es la principal razón de que le hayan apartado del camino electoral.

SER Madrid Norte ha contacto con el Partido Popular regional que no ha querido pronunciarse sobre este caso, señalando que ni siquiera han confirmado a los candidatos publicamente. Fuentes de la formación, han confirmado a esta redacción que efectivamente será proclamado Borja Díaz y que habría sido elegido por ser más idóneo y no por la orientación sexual del candidato propuesto a nivel local, una propuesta que ha recordado no es vinculante.

En otros municipios y a pesar de ello, ya se han comunicado las ratificaciones de los candidatos, como en Algete. El PP local en un mensaje en Twitter que después ha eliminado, ha confirmado que Cesar de la Puebla repetirá como candidato por el PP de Algete a las elecciones municipales. También se ratificaba como número 2 a Mariano Hidalgo Pérez, presidente del PP en la localidad. Esta misma información había circulado en mensajes distribuidos por Whatsapp.