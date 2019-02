Getafe estima que la pobreza energética oculta llegaría al 20% de la población

El gobierno municipal de Getafe estima que en los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga, un 20% de los vecinos sufren “casos ocultos de pobreza energética”. Una cifra muy elevada a la que se quiere poner solución cuanto antes. Por eso el Ayuntamiento llevará a cabo, junto con la Unión Europea, un proyecto integral contra este tipo de pobreza, que identificará los casos ocultos aprovechando la tecnología.

Se aplicará principalmente a los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga, donde se han detectado más situaciones de este tipo, señalando el colectivo de mayores como el más vulnerable. La actuación será “a través de la tecnología para ofrecer una atención personalizada con medidas concretas en cada caso”, según se indica desde el Consistorio, con el objetivo último de “mejorar la calidad de vida de los vecinos”. El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Getafe, Ángel Fernández, ha precisado que “la pobreza energética no solo es la de aquellos que no pueden pagar su factura de luz o de calefacción, sino la de las personas que no gastan porque no tienen dinero para pagar”. También con personas que aún gastando “derrochan energía porque sus casas están muy mal aislados, por ejemplo”. Afirma que hay una pobreza latente que no va a Servicios Sociales que no gastan porque no tienen, por ejemplo, “personas mayores que no encienden la calefacción nada más que el rato que les van a ver sus hijos”.

Para este proyecto se formará un equipo multidisciplinar compuesto por personal de diferentes áreas del Ayuntamiento, como Bienestar Social, Consumo, Urbanismo, Mayores o Educación, entre otros, además de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. También está previsto poner en marcha una línea de teléfono y otra online para atender a los ciudadanos en relación con problemas de pobreza energética.