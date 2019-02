Muñiz: "Hay que tener muchísima paciencia"

Paciencia y optimismo son dos palabras claves en el día a día de Juan Ramón López Muñiz. El técnico sigue en su línea de cautela antes de recibir el domingo al Deportivo. "En Segunda hay que tener muchísima y ver siempre el lado positivo de las cosas. Hay que ser optimista en la vida. Me gusta rodearme de optimistas que, cuando me vean un poco bajo, el optimista me tire para adelante. Si te rodeas de gente que no piensa en positivo, al final todo el mundo no piensa en positivo. El equipo ha dado señales de que hay que ser positivo".

El domingo se enfrentarán el segundo de la clasificación y el cuarto, dos claros aspirantes al ascenso. Y así ve al rival Muñiz. "Es una plantilla hecha para estar en la parte alta de la clasificación. Cuando juega en campo contrario hace daño. Buenas individualidades. Les puedes estar superando en 89 minutos y en un minuto te pueden desequilibrar el partido y son jugadores que te hacen estar en permanente alerta. Es un buen equipo que, sin hacer muchas veces su mejor partido, te puede ganar porque tiene muy buenas individualidades. Está diseñado para estar en Primera sin ningún problema".

El Málaga-Deportivo se celebrará el domingo a las 18h en La Rosaleda