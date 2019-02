El gerente de Limasa aludió hasta en cinco ocasiones a la posibilidad de pactar los puestos heredados

El gerente de Limasa, Rafael Arjona, se refirió a la problemática para mantener los puestos hereditarios después de la municipalización de la empresa de limpieza hasta en nueve ocasiones en la conversación que tuvo con los trabajadores el pasado 7 de febrero.

Al principio, negó que fuera posible mantener esta práctica, pero luego, ante las quejas de los trabajadores, aludió hasta cinco veces a la posibilidad de mantener esa situación siempre que hubiera "silencio" o "discreción". Así lo ha podido verificar la Cadena SER tras escuchar el audio de más de una hora y cuarto que obra en poder de esta emisora y que se corresponde con la reunión que celebraron en el cuartelillo de Hermanas Bronte.

A pesar de que el gerente de Limasa asegura que sus palabras han sido sacadas de contexto, el audio de la grabación no admite dudas. Una de las intervenciones más significativas se produce a partir del minuto 53 de la grabación; en ella, el gerente alerta de que cuando la empresa pase a ser municipal no se podrán heredar los puestos: "Todo el que se jubila no puede meter a nadie", indicó. Por eso, avisa a los trabajadores de que el día antes de la municipalización hay que transformar en indefinidos a aquellos que están en proceso por puestos heredados.

Ante las protestas de los trabajadores, el gerente de Limasa cambia completamente su discurso y abre la puerta a pactar cuando haya "discreción". Sus palabras son claras: "Cuando veamos que hay silencio, se hará, mientras no haya silencio yo no puedo comprometerme a pactar nada". De una u otra forma repite este argumento en varias ocasiones poniendo ejemplos como la EMT o Emasa. El contexto tampoco admite dudas. Las preguntas que provocan esas respuestas del gerente son varias.

Pese a ello, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respaldado al gerente de Limasa, haciendo suya la versión de que él defendió en la reunión el mérito, la igualdad y la capacidad para entrar en la empresa.