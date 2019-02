Sevillano: "Almería no es intocable este año"

El Río Duero Soria visita este sábado Almería (19.30 h.), una de esas canchas casi inexpugnables de la competición de la Superliga. Sin embargo este año puntuar en tierras andaluzas parece más asequible que en años precedentes, visto el irregular rendimiento de los almerienses, pese a que siguen segundos en la tabla, recién conquistada la Copa del Rey.

En la rotación soriana, su entrenador Manolo Sevillano es consciente de la dificultad del compromiso, pero no por ello tira la toalla de antemano. “Desde luego que más difícil que esto (viajar a Almería) y que visitar Teruel no hay nada en la Superliga. Así que partes con la base de que va a ser difícil poderles mantener el nivel, poderles jugar, pero vienen ahora mismo de perder 3-0 con Palma y hace tres jornadas perdieron en casa 3-1 con Manacor… Te dan indicios para pensar que si lo haces bien no son intocables y ya no solo eso, sino hay muchos equipos a los que han ganado con 3-1… Este año no están tan contundentes los equipos grandes ganando 3-0 con facilidad. Confío en que con mucha soltura y haciendo nuestro mejor partido, porque todo lo que sea bajar un poquito nivel hace casi imposible sacar nada, pero creo que haciendo muy partido podemos rascar de algo allí”.

EL principal hándicap de los celestes es su ineficacia a domicilio, ya que aún no han logrado ninguna victoria lejos de Soria, pese a haber estado cerca de conseguirlo en más de una ocasión. El técnico no encuentra la causa de ese rendimiento tan negativo, al menos en cuanto a resultados. “Es difícil de explicar, porque ha habido temporadas en las que jugamos mejor fuera que en casa entonces no es una norma que en el voleibol se juego mucho mejor en casa que fuera… Tal vez, dándole vueltas, lo puede sacar un poco a que mentalmente no es uno de los principales puntos fuertes de nuestro equipo, porque muchas veces que la gente empieza con dudas y con lagunas, y tal vez cuando está en casa se les permite menos o estar ante de su afición hace que eso al final acabe saliendo adelante y fuera de casa no tienes ese empuje del público y no ayuda. Es lo único por lo que puedo entender un poquito esa situación porque sí que ha habido muchos bajones muy grandes que han coincidido fuera de casa”.

Pero en esto del deporte no hay nada escrito y el equipo viajará sin presión pero con la firmeza necesaria para sacar algo positivo de uno de los ‘templos’ del voleibol nacional, con armas a favor y en contra. “Si te pones a mirar puntos positivos y negativos te juntas con que fuera casa no hemos ganado todavía, con que ellos vienen de ganar la Copa del Rey… incluso no sé si hemos conseguido ganar alguna vez a Almería en la historia del Río Duero, tal vez, algún punto hayamos conseguido allí… Pero, por otro lado, no son intocables, se les ve a veces con dudas y que ha habido equipos pequeños que les han hecho daño -desde luego ha sido una gran sorpresa lo de Manacor-. En nuestra cabeza está que todo lo que sea ir puntuando lejos de Soria en estos partidos muy complicados -el trabajo lo tenemos que hacer en casa-, son puntos extra que te pueden dar la vida en la clasificación”.