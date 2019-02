"Es un momento y un lugar ideal para lograr la primera victoria a domicilio"

Aunque parezca el día de la marmota, la frase, por desgracia por estos lares, no pierde vigencia de momento: el Numancia buscará este domingo su primera victoria de la temporada fuera de casa. Es así. Tras 8 empates y 5 derrotas lejos de Soria, los rojillos quieren celebrar el triunfo en el Francisco de la Hera de Almendralejo (20.00 h.) ante un Extremadura que sólo ha sumado dos puntos de los últimos 15.

Así, el entrenador rojillo López Garai tiene clara la trascendencia del partido. “Es un partido muy importante para ambos. Para ellos, porque son el equipo que está marcando la frontera entre los que permanecen y los que bajan, y para nosotros, porque es una asignatura pendiente desde que empezamos la temporada el conseguir ganar fuera y sería un momento excepcional para hacerlo y un sitio ideal para para poder coger una renta importante de cara a esos puestos de abajo y sobre todo estar más tranquilo pero sobre todo que cada 15 días parece que llega este momento y a ver si somos capaces una vez por todas de poder conseguir la victoria”.

Una de las claves para hacerlo sería mostrar la misma intensidad que ante Osasuna el pasado domingo. “Jugando así es difícil que puedas no ganar, eso es verdad. Pero el problema es a ver si somos capaces de hacerlo. Ese es un poco el hándicap que tenemos como visitantes, que hemos hecho buenos partidos y grandes partidos pero no nos ha dado para ganar y cuando vas a campos en los que tienes que estar esa intensidad por H o por B o porque mi alineación no es adecuada o porque el mensaje que les he mandado no es lo adecuado o porque su activación no es adecuada… Se da todo y nunca conseguimos estar al nivel que estamos en casa y al final nosotros tenemos que estar muy muy bien en todo para poder ganar y más fuera de casa”.

Atienza, sancionado es baja, y son duda: Derik, Marc Mateu y Oyarzun, que se probarán este sábado para saber si están en condiciones. Volverán al equipo Unai Medina, tras sanción, y David Rodríguez, tras perderse el duelo ante Osasuna por contrato. Por tanto, habrá cambios en el once. Por una u otra sí habrá cambios, porque tenemos a Atienza sancionado, tenemos las dudas de Derik, Alain (Oyarzu) y Marc (Mateu) hasta el final. Marc tiene una molestia en el sóleo y vamos a ver qué cómo se encuentra; Alain sigue con el tobillo dañado, que está dando más guerra de lo normal y hasta mañana no sabe si realmente está; y Derik, que tuve que sustituirle ante Osasuna, con unas molestias que le iban a más, durante la semana le hemos tenido entre algodones, parece que está recuperándose… Pero seguramente haya cambios obligados, porque al final no tenemos gente que el otro día jugó de inicio para repetir, pero recuperamos a Unai Medina y a David Rodríguez, que es importante. Mañana sábado cuando hagamos la convocatoria pues más o menos ya sabremos la gente que sí o que no puede estar”. Nacho, tras sus buenas actuaciones, ha reconocido el técnico, será de la partida seguro.

En el Extremadura, tras la destitución de su técnico Rodri el pasado fin de semana, será su hasta ahora segundo entrenador Eduardo Vílchez quien tome las riendas del equipo. El zaguero argentino Perone es la única baja, por lesión.