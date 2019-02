Trabajadoras de escuelas infantiles se concentran por mejoras laborales

Trabajadoras de escuelas infantiles se han concentrado ante la Delegación del Gobierno para exigir la renovación de su convenio colectivo que, aseguran, no se toca desde el año 2010. Denuncian que sus suelos no alcanzan el salario mínimo profesional y que todas sus horas laborales están destinadas al cuidado de los niños y niñas, de forma que no tienen tiempo para la preparación de las actividades que desarrollan después en las aulas.

Añaden que la mejora de sus condiciones laborales es clave para que las escuelas infantiles no se conviertan en aparcamientos de niños y puedan desarrollar todas sus potencialidades educativas.

La situación afecta a las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas y también a las municipales, gestionadas en su mayor parte por empresas concesionarias. Las profesionales de la red de la Xunta, A Galiña Azul, se rigen por otro convenio, con mejores condiciones, lo que supone un agravio entre personal con la misma preparación y funciones.