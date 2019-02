Prohibido no ganar

El Jerez Industrial no puede tropezar este domingo en La Juventud, si no quiere perder el tren de la liguilla de ascenso. Ahora la cuarta plaza está a cinco puntos y un error ante el Tesorillo, que lucha por no descender, podría ser ya casi definitivo.

El domingo podría debutar Álvaro Cárdenas, futbolista que puede jugar tanto en la banda izquierda como en el lateral, y que llega para suplir a Jesús Barrera, sancionado con 15 partidos tras su expulsión ante el CD El Torno.

El equipo de Juan Luis Aguilocho arrancará la jornada en séptima posición con 38 puntos, cinco menos que el Villamartín. El entrenador jerezano recupera a Pascu, máximo goleador del equipo con 11 tantos, y que se perdió el partido el pasado fin de semana por acumulación de amonestaciones. Nando también ha superado la lesión muscular que le ha tenido fuera n los últimos partidos y también está listo Álex Román. Las bajas vuelven a ser las de Raúl Vidal y Dani, a los que se unen esta semana Jesús Vega -que cayó en El Torno- y Dani Castro. La convocatoria está formada por Fabio, Adri, Güiza, Álex Rodríguez, Manolo, Selu Olmo, Cárdenas, Domingo, Nando, Maqueira, Kevin, Dimas, Rober, Javi Falcón, Álex Román, Corral, Pascu y Morlán.