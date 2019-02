"Me voy muy decontento, mi equipo no me ha gustado nada"

Nene Montero se marchó de Écija “descontento” con el partido que hizo su equipo en el municipal de San Pablo. Para el malagueño, “el partido no ha sido todo lo espléndido que hubiera querido, a mi no me ha dicho nada. Bien los centrales de ambos equipos, pero el mediocentro no ha existido y arriba hemos estado mal, porque cuando no se define, no se puede estar bien y cuando no se genera, tampoco se puede definir bien”.

Insiste ante los periodistas al término del encuentro que empató a cero logrando un punto claramente insuficiente, que “a mí no me ha gustado mi equipo para nada, defensivamente bien, pero el fútbol es ataque y es ganar y meter goles en la portería contraria y eso no lo hemos hecho. Me voy muy descontento. La semana pasada generamos muchas ocasiones ante Los Barrios, pero ahora….”

El técnico del Xerez CD cree que “nos ha faltado dominar el juego en el centro del campo. Hemos llegado sólo un par de veces por banda, pero por el centro nada, ahí no hemos generado fútbol”.