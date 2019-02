Espectacular y estremecedor cartel oficial de la Semana Santa de Jódar 2019

El acto de presentación, organizado por la Unión Local de Cofradías que este año coordina la cofradía de la Expiración, tenía lugar en el Salón de Actos del Centro Parroquial ‘Santísimo Cristo de la Misericordia’, con presencia del Hermano Mayor de la cofradía, Pedro Sánchez Álvarez, el párroco de la Asunción, Pablo Luis Armero, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, y el autor de la obra, Francisco José López Morante, ante presencia de gran número de público, familiares, amigos, representantes de todas las cofradías de la ciudad y el párroco de Fátima, Bartolomé Martínez Vidal.

Ejercía de presentador del acto el Hermano Mayor de la cofradía de la Expiración, Pedro Sánchez Álvarez, haciendo una semblanza del autor de cartel, “… La Unión Local de Cofradías de Semana Santa organiza este acto de presentación del Cartel Oficial de la Semana de Pasión, que tan generosamente patrocina nuestro Ilustrísimo Ayuntamiento desde sus orígenes. Este año es la ‘Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Calvario en su Mayor Dolor’ la encargada de la organización y preparación de todos los actos en torno a la Cuaresma. El cartel de este año es muy especial para nosotros, será el Santísimo Cristo de la Expiración quién anunciará la Semana Santa de Jódar. Es la primera vez que nuestra venerada imagen estará representada en el cartel, tras 12 años transcurridos desde su bendición. Esta portentosa imagen, que nos dejó la gubia de la imaginera Lourdes Hernández Peña, y que cada tarde de Viernes Santo bendice a la ciudad de Jódar desde su cruz, estrenará un nuevo paso procesional, que tanto esfuerzo nos está costando, para que ya sea una realidad y donde hemos depositado el cariño y devoción que le tenemos al Señor. Para la elección del autor del cartel de este año, lo tuvimos claro desde el principio, nuestro hermano-cofrade Francisco José López Morante. Él, que durante tantos años nos ha realizado el reportaje de nuestra estación de penitencia, siempre de una manera desinteresada, él que siempre ha colaborado con todos, y ha obtenido tantos reconocimientos como fotógrafo aficionado, nunca había pregonado, con su arte, nuestra semana mayor. Hoy lo vas a hacer, lo vas a hacer con tu Cristo de la Expiración. Muchas gracias, por esta obra de arte que regalas a tu pueblo, y pregonara por todo el mundo nuestra Semana Santa…”.

EL autor, Francisco José López Morante, mostraba su satisfacción por haber sido elegido para la realización del cartel y los aspectos más destacados del mismo, “… Cuando me llamaron desde la cofradía, que es mi cofradía, para decirme que les gustaría que yo fuera el autor, paso lo que siempre sucede en estos casos, que puede sonar a tópico, pero que es así. Primero el miedo escénico, mezclado con la satisfacción de que confíen en ti… Comienzo a mirar tu archivo fotográfico y ves que no tienes nada que se ajuste a la exigencia del momento. Entonces aparecen personas generosas, que saben del tema, que te animan, te dan ideas y se ponen a tu disposición, personas que son profesionales y que, de verdad saben, hablo de Juan López García, Amores Burgos. Gracias Juan, sin ti este trabajo no habría sido posible, o, como poco, el resultado final no habría sido el mismo… En cuanto al cartel, en sí, he querido volver al clasicismo, a la fotografía pura, evitando fotomontajes y retoques exagerados, ese era el reto. Este maravilloso Cristo de la Expiración necesita pocos artificios para impactar en quien lo contempla. Esta magnífica obra, de Lourdes Hernández, se basta por sí sola para cautivar a quién lo observa. Todo eso me llevó a que haya sido un plano corto el elegido para representar nuestra semana de pasión. Un primer plano, influenciado por fotogramas de la película de Mel Gibson ‘La Pasión de Cristo’, en el que la mirada al cielo, la boca intentando buscar el último aliento y ese rostro que refleja la dureza del momento, pero que a la vez transmite una inmensa dulzura, nos muestran el momento de la expiración. También he intentado huir de los planos más fáciles y comunes, los que todos podemos conseguir cuando estamos en la calle, viendo la procesión o nos acercamos a la capilla. El reto era darle una pequeña vuelta de tuerca, para que la imagen resultante impactara compositivamente en el espectador. Es por eso la elección de ese plano en picado, una composición arriesgada, pero que creo dota de dinamismo a la imagen… Sé que no es fácil, ya que hay otras tomas, quizás más llamativas, en principio, pero de menor calidad artística. Espero haber sabido transmitir estos objetivos. Por otro lado, se puede ver influencia de la pintura barroca, fondo oscuro, para que solo destaque el Cristo, fuerte contraste, técnica del claro oscuro, tenebrismo, implantado por Caravaggio, gran expresividad en la figura, son características en ese período, que, creo, que tienen validez en este trabajo. Por último, me gustaría, también, agradecer al Ayuntamiento de Jódar, a sus representantes, el apoyo dado para que actos, como este, sean posibles, y ayuden a que la Semana Santa de nuestra ciudad sea más grande cada año. Y, ¿Cómo no? Mi enorme gratitud a mi cofradía, por permitirme, una vez más, colaborar con ella…”.

Por su parte, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, destacaba la expectación del acto y el referente, en toda la provincia, en la que se ha convertido la Semana Santa de Jódar, anunciando, además, la próxima inauguración del ‘Monumento al Andero y Costalero de Jódar’, “… La Semana Santa de Jódar es un referente en nuestra provincia y fuera de nuestra provincia… Por la calidad de sus pasos, por nuestros anderos, por nuestros costaleros… En definitiva, por el trabajo que habéis realizado en los últimos años. Sin olvidarnos de la extraordinaria calidad musical de nuestras bandas… Y este año le toca a la Expiración, ser la responsable de la presentación de este cartel, con su Cristo, que lleva ya 12 años paseando por las calles de Jódar. Y os quería felicitar por vuestra trayectoria, y hay que recordar, también, que precisamente fue la primera cofradía que sacó costaleros por nuestras calles, y que con eso, colaboró a este engrandecimiento de la Semana Santa de Jódar… Para que entre todos continúe el auge de nuestra Semana Santa, en unos días se va a inaugurar un monumento al andero y al costalero, en definitiva, pretende ser un monumento, en general, a las gentes de las cofradías, que tanto habéis movido nuestra Semana Santa. Aquellos que con esfuerzo, con su fe portan esos pasos procesionales, con esa maestría, con esa gracia por las calles de Jódar. Sin lugar a dudas, un momento emocionante el que vamos a vivir… A nuestro artista local, se nota que esto no ha sido obra de un rato, sus buenas horas de trabajo tendrá…”.

Dirigiéndose, Hidalgo, al padre del autor, Francisco López Sáez ‘Paco El Fotógrafo’, emotivas palabras, “… Debe ser un orgullo, Paco, para ti, ver el nivel artístico, impresionante, al que ha llegado este hijo tuyo…”.