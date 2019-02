"¿Qué garantías ofrece un REB aprobado por decreto ley sobre un objetivo que no ha logrado una ley orgánica?"

El expresidente del Govern y miembro de la Assemblea Sobiranista de Mallorca Cristòfol Soler, también se ha pronunciado este sábado sobre el nuevo REB.

Subraya que el nuevo Régimen Especial para Balears "no entusiasma" a nadie, en general y que con voluntad política "había tiempo" para aprobar las medidas fiscales. Sobre su aplicación, recuerdo que "dependerá de disponibilidad presupuestaria del Estado" y advierte de que recoge algunas cuestiones, como la de las inversiones, que ya contemplaba la reforma del Estatut y que, en ese caso, no se han cumplido. Por eso se pregunta qué garantías ofrece un REB aprobado por decreto sobre un objetivo que no ha logrado una ley orgánica, como la de la reforma estatutaria.