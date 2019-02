Macht ball salvado (7-4)

El Fútbol Sala Zamora Recoletas ha logrado una victoria ante el Albense (7-4), que le permite no caer a puesto de descenso.

No era fácil ganar a un rival, ya que el cuadro salmantino llegaba tras derrotar en la anterior jornada el líder, el At. Benavente. Pero los tres puntos eran imprescindibles para no caer a descenso, ya que Leis de Pontevedra, el rival directo, sumó los tres puntos sin jugar esta jornada, al tocarle por calendario el Prone Lugo, fuera de la competición hace muchas semanas.

Los de Alberto Grande lograron llegar al descanso por delante (4-2), en una primera parte con demasiados nervios, que acarreó trabajo extra para los colegiados, con bronca y expulsión de un jugador visitante. Pese a ello, los charros dominaron el inicio de la segunda mitad, lograron marcar el tercero, y dispusieron de varias ocasiones para empatar. Faltando algo más de 5 minutos, decidieron jugárselo todo a la carta del portero-jugador, y les salió mal: una pérdida de balón hizo que Pablo marcara desde campo propio a puerta vacía el 5-3. Ahí acabó el partido. De nuevo se repitió la historia para el lograr el 6-3, y hasta los locales se permitieron llegar a un 7-3 que hizo que el último tanto del Albense no pasara de anécdota.