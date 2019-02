La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, de haber tenido una "respuesta timorata y cobarde" ante la petición de Vox en el Parlamento para conocer los "nombres y apellidos" de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de la comunidad.

La líder socialista ha sido especialmente crítica con Moreno Bonilla, del que ha dicho que "un presidente de la Junta no puede mirar para otro lado" cuando "la extrema derecha quiere crear miedo en esos profesionales para que no sigan defendiendo a nuestas mujeres que están en peligro, la cobardía nunca la puede tener quién está al frente de un gobierno, te puedes equivocar, pero esconderte, no". Palabas de Díaz durante su intervención en el acto de celebración del Día de Andalucía del PSOE en Antequera (Málaga).

En este sentido, Díaz ha aclarado: "confieso que he cometido muchos errores: cuanto más haces, más te equivocas; ahora bien, nunca he sido cobarde, ni en la defensa de Andalucía, ni de las personas más débiles, ni de la igualdad".

La líder socialista ha resaltado que "lo que ha pasado en las últimas 48 horas en Andalucía es lo que quieren hacer en España" y ha señalado que Vox "está pidiendo una lista negra" de profesionales, "hombres y mujeres que no han hecho nada inmoral", ha añadido.

"Primero te quito el miedo y luego te quito los derechos", ha advertido sobre el partido liderado por Santiago Abascal, sobre el que ha señalado que "hoy vendrán por unos, mañana por otros, y si no se les pone freno creerán que el campo es suyo", en referencia a la posición del partido respecto a la inmigración y la igualdad de género.

Díaz concluía haciendo un llamientos a la participación en las elecciones generales del próximo 28 de abril para que "no se quede nadie" en casa, porque "también nos jugamos aquel sueño compartido del 28 de febrero" y "el camino que tiene que recorrer Andalucía, el camino de oportunidades, el camino de una tierra que estamos convencidos de que vamos a volver a gobernar muy prontito, no tengáis duda".