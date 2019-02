La participación en las primarias socialistas supera el 50%

Alrededor de un millar de socialistas alicantinos se dan cita durante el día de hoy en la sede de UGT para celebrar la primera vuelta de las elecciones primarias para elegir el candidato a la alcaldía de Alicante para las próximas elecciones municipales.

Recordamos que a estas primarias se presentan tres personas. El independiente y actual director del Teatro Principal y candidato avalado por Ximo Puig y Ángel Franco, Paco Sanguino, la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Eva Montesinos y el catedrático de la Universidad de Alicante, el sanchista José Asensi.

Las urnas están abiertas solo para militantes desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, en una primera vuelta de estas primarias en las que los candidatos necesitan superar el umbral del 50% de los votos para hacerse con la victoria. En caso contrario, el próximo domingo se celebrará la segunda vuelta con los dos candidatos más votados. A las 2 de la tarde, el porcentaje de participación rondaba el 50% y desde la agrupación hablan de buen ritmo.

Unas primarias que han estado marcadas por la no celebración de un debate a tres y por la denuncia de seis socialistas que no podrán votar en la jornada de hoy por no tener tramitadas sus altas como afiliados al partido, lo que consideran una falta de diligencia.

Eva Montesinos ejerciendo su derecho a voto para las primarias socialistas / Cadena Ser

La primera en votar, ha sido Eva Montesinos, alrededor de las 11 de la mañana. Su prioridad es reducir los niveles de paro, sobre todo en los barrios, y volver a poner en el foco las inversiones que necesitan.

Montesinos, ha declarado que "hoy es un día de orgullo para el PSOE".

José Asensi en la sede de UGT votando para las primarias socialitas / Cadena Ser

El candidato sanchista, José Asensi, ha votado poco después que Eva Montesinos. Considera que se necesita más sentido de pertenencia a la ciudad y paliar el déficit cultural. Asensi habla de "jornada histórica" y destaca que "los socialistas siempre tienen ganas de votar".

El tercer candidato, Paco Sanguino, que no ha podido votar al no ser militante, también ha acudido a la sede de la votación.

La prioridad del actual director del Teatro Principal es el empleo, el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana. Sanguino cuenta que hoy es un día de mucha satisfacción, espera que se resuelvan las tensiones internas de la militancia y que el resultado final será el de liderar un proyecto para la ciudad.

Paco Sanguino no ha podido votar al no ser militante / Cadena Ser

Sobre las 9 de la noche ya se conocerán los resultado de este proceso de primarias.