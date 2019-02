Benja, el líder que busca el Hércules

Al Hércules le faltaba un líder. Y en la Ciudad Deportiva de Buñol lo encontró. Se llama Benja. Es el hombre gol que necesita el equipo. Sin duda, marca la diferencia.

El exariete del Elche salió al terreno de juego cuando el equipo estaba atascado y perdiendo el partido (1-0, Anthony). El catalán llevó el peligro a la portería de levantinista desde el primer minuto. Marcó el gol del empate (1-1). Y tuvo en sus botas el 1-2 para ganar el partido.

Quizás Planagumà no estuvo muy afortunado en la sala de prensa del Rico Pérez el pasado viernes cuando matizó que el delantero catalán no se estaba acoplando a las exigencias del equipo. Dejando entrever que por ese motivo no podía ser titular en Buñol.

Ante el filial blaugrana le demostró al técnico que está sobradamente preparado para ayudar al equipo a ganar los partidos.

En cuanto al encuentro, uno más del Hércules a domicilio. Dejó escapar la primera parte y empezó a jugar a partir del minuto 75, con la salida de Benja al terreno de juego.

Jona y Carlos Martínez acabaron el partido en el banquillo y sin haber dispuesto de ocasiones de gol. Una virtud que la escuadra herculana ha ido perdiendo con el paso de las jornadas.

El empate (1-1) ante el At. Levante le vale al Hércules para mantenerse, una semana más, en los puestos de promoción de ascenso a Segunda División.

La próxima jornada, los blanquiazules reciben, en el estadio José Rico Pérez, el sábado a las 18:45 horas, al Valencia Mestalla.