El Xerez DFC mereció más en el derbi provincial (0-0)

XEREZ DFC 0 - ALGECIRAS CF 0

El Xerez Deportivo FC recibía en Chapín, en la jornada 30, la visita de uno de sus rivales más directos; el Algeciras CF. Además, un rival especial teniendo en cuenta la condición de ‘derbi’ del partido y la buena relación que une a ambos clubes y a sus respectivas aficiones, las cuáles compartieron ratos de convivencia en la previa del encuentro. Al final, el partido terminó como empezó, con un 0-0 y con un punto para cada equipo, que bien podrían servirles a ambos conjuntos si en la próxima jornada consiguen una victoria.

En líneas generales el Xerez DFC mereció más que su rival, mostrándose más intenso que el Algeciras y creando más ocasiones de gol. Es cierto que el partido atravesó diferentes fases y el conjunto visitante tuvo algo más maniatado al Xerez en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, pero este encuentro puede resumirse fácilmente sosteniendo que el Algeciras ganó un punto y el Xerez DFC perdió dos.

Se vivió un buen partido de fútbol en Chapín, con dos rivales directos que luchan por entrar en puestos de promoción. Y, sobre todo, la afición xerecista no se marchó del todo descontenta a casa, viendo como su equipo, a pesar de no ganar, fue superior a su rival y compitió hasta el final para conseguir la victoria.

Que el Algeciras sea el equipo menos goleado de este Grupo X de la Tercera División no es casualidad. Se observó un equipo sólido atrás, con muy pocas fisuras y con mucha seguridad a la hora de defender jugadas. Ante ello, García Tébar propuso un sistema similar, incluyendo a Robin Lafarge como tercer central, en detrimento de Alberto Heredia. Un Robin que debutaba con la camiseta del Xerez DFC y que, además, lo hacía con buena nota.

La ocasión más clara de la primera mitad la protagonizó Rodri, que venía de anotar gol la anterior jornada. El central remató de cabeza un balón colgado por Juan Gómez que se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Romero.

Los xerecistas se desfondaron físicamente y ejercieron una gran presión desde el minuto 1, dejando al Algeciras con pocas ideas a la hora de sacar el esférico jugado. Algo que el técnico algecirista, Emilio Fajardo, intentó cambiar en la segunda mitad. De hecho, la actitud y el juego del Algeciras en el inicio de la segunda parte cambiaron por completo con respecto a la primera. Los visitantes jugaron más en campo contrario, aunque con tímidos acercamientos a la portería defendida por Flere. Tan sólo tuvieron dos ocasiones, primero de Pablo Ganet en el minuto 50 y después de Karim en el 57, en sus mejores momentos del encuentro.

El partido no fue fácil para un colegiado que no cuajó uno de sus mejores arbitrajes. Varias jugadas con polémica le dieron protagonismo al árbitro. La más clara, en el minuto 63. Casares se introducía en el área en una jugada individual, pegado a la línea de fondo, y fue derribado por un defensor. El colegiado, que se encontraba bien colocado en la jugada, no señaló incomprensiblemente el penalti. Aunque los visitantes también reclamaban una agresión de Casares en una acción con su rival minutos antes, en la que el colegiado le mostró cartulina amarilla al ex del San Fernando. Por si fuera poco, los jugadores del Xerez DFC pidieron hasta dos manos dentro del área del Álgeciras. Jugadas rápidas, difíciles de ver al lejos, pero que parecieron ser claras en el camp y que bien podrían haber decantado el derbi.

Pasaban los minutos y ninguno de los dos equipos conseguía el gol, por lo que García Tébar movió ficha en el minuto 68 y decidió cambiar el sistema de tres centrales para volver al 4-3-3. Para ello sacó del campo a un Rodri que cuajó un muy buen partido e incluyó a Jorge Herrero, dotando al Xerez DFC de mucha más presencia en el centro del campo.

A partir de este momento, el control del partido y las ocasiones sólo tenían un dueño; el Xerez Deportivo FC. Fue el único que buscó con insistencia el gol de la victoria. De hecho, en el minuto 71, los xerecistas gozaron de la oportunidad más clara del partido, con una triple ocasión que vino precedida de un córner. Primero Casares cogía el rechace que bloqueó un jugador visitante y, acto seguido, un remate del Xerez fue frenado por una presunta mano en el interior del área. La jugada continuó y por último un testarazo desde el punto de penalti lo consiguió salvar el Algeciras en la línea de gol.

El asedio en los minutos finales era brutal y en cada balón parado los jugadores invitaban a soñar. La entrada de Tamayo por Gallardo ofreció otra cara al Xerez en los metros finales. De hecho, el ariete xerecista tuvo dos ocasiones muy claras. Primero con una jugada individual, Tamayo se zafó de su defensor con un caño espectacular y el disparo desde el borde del área se marchó por el lateral de la portería. Ya en el minuto 90, un córner más botado por Bello era rematado por el propio Tamayo de forma casi perfecta, sino fuese porque el balón se marchó rozando la escuadra derecha de la portería.

Al final reparto de puntos en un derbi que mereció ganar el Xerez Deportivo FC por méritos propios, a pesar del buen hacer del Algeciras CF que demostró que quiere ser uno de los firmes candidatos a conseguir una plaza en los play-offs de ascenso.

Este punto deja al Xerez como estaba; a cuatro puntos de la promoción. Próximo partido el jueves las 11:30 en Córdoba. Visita vital y difícil a partes iguales para los xerecistas que se juegan mucho.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Juan Flere; Marcelo, Rodri (Jorge Herrero 68’), Joaqui, Robin, Juan Gómez; Adri Rodríguez, Bello, Álex Colorado; Javi Casares y Adrián Gallardo (Tamayo 78’).

Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Benítez, Pablo de Castro, Borja; Zafra (Antonio Sánchez 56’), Iván (Cerpa 81’); Karim (Nito 65’), Pablo Ganet y Pipo.

Árbitros: José Luis Gamero Castro, Sonia Liñares Carmona e Ignacio Cámara Molina (Sevilla). Amonestaron con cartulina amarilla a Colorado, Casares y Bello, por parte local y a Zafra, Pablo de Castro y Pipo, por parte visitante.

Incidencias: 30ª jornada del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín ante 3458 espectadores y una recaudación de 6479 euros.