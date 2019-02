Ganar, la única verdad del fútbol

Triunfo de enorme importancia el que ha obtenido el Betis en Valladolid. Después del varapalo sufrido en la triste noche europea del pasado jueves, los verdiblancos acudían a Zorrilla a enfrentarse a un rival decidido a disputar 'a muerte' tres puntos que le alejasen de la zona del descenso. Y aunque el optimismo no era grande, había quien apelaba a otros momentos de zozobra de Setién de los que el cántabro había salido airoso. Y lo ha vuelto a hacer. En Valladolid, y con una cita tan trascendente el jueves en Mestalla, el Betis ha empezado a mitigar el dolor que provocó a su fiel hinchada por el petardazo sufrido ante el Rennes.

Y ganaron los verdiblancos el partido con un equipo muy diferente al del jueves. Hasta ocho cambios hizo el técnico bético, que sólo repetía en la alineación con Canales -otra vez ha sido determinante el extraordinario centrocampista cántabro-, William Carvalho y Mandi, que también ha sido clave en el triunfo con su magnífico gol en los últimos instantes de la primera parte.

El Betis no jugó bien. Es más, sufrió bastante ante un rival bastante limitado. Pero ganó, y eso es lo más importante. Ganó porque, a pesar de las numerosísimas pérdidas de balón y de los errores no forzados de alguno de sus futbolistas, supo jugar con inteligencia y contener las continuas acometidas de un Valladolid que, sin embargo, no gozó de ocasiones claras de gol. La única clara fue un remate de cabeza de Guardiola al que respondió Pau López con, posiblemente, la parada de la jornada. El portero del Betis fue clave en la victoria porque no sólo evitó lo que hubiera sido el 1-1, sino que con un saque rápido inició la jugada del triunfo definitivo gracias a un prodigioso Canales...

Y es que el cántabro está haciendo una temporada de ensueño. Él solo se ha apuntado a la lista que va a dar Luis Enrique en marzo. No sólo está en su haber el hecho de que lo juegue todo, sino lo determinante que está siendo para su equipo. Su cabalgada en el minuto 87 de partido ha sido para enmarcar, y su asistencia a Joaquín supuso la certificación de un triunfo vital para que el Betis vuelva a estar en la pomada por los puestos europeos. Si no existiera lo que se va a jugar en Mestalla el jueves, ¿qué no se estaría hablando del partido del domingo en el Villamarín ante el equipo que ahora mismo ocupa plaza de Champions, el Getafe de Bordalás, que sólo está a tres puntos de los de Setién?

El Betis ha vuelto a ganar en Liga y lo ha hecho en un momento clave. Analizar cómo ha llegado el triunfo, el nivel de juego que ha dado el equipo, si el estilo Setién es beneficioso o no para el equipo -está claro que ese estilo cada vez le da menos al Betis y que es mucho más importante ganar de la forma que sea, aunque sea a la contra o a raíz del balón parado como ha ocurrido muchas veces esta temporada- debe quedar en un segundo plano ahora. El Betis, que se ha metido hasta en la pelea por la plaza Champions, puede clasificarse para jugar una final de Copa del Rey en su estadio. Lo demás, no importa ahora. Sólo que, en fútbol, ganar y competir, prima por encima de cualquier estilo de juego, por mucha satisfacción que pueda producir en ciertas ocasiones.

FICHA TÉCNICA:

Real Valladolid: Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Alcaraz, Míchel (Enes Unal, minuto 81), Keko (Anuar, minuto 62), Hervías (Verde, minuto 53); Sergi Guardiola y Óscar Plano.

Real Betis: Pau López; Barragán (Guardado, minuto 35), Mandi, Javi García, Feddal, Francis; William, Kaptoum, Canales, Lainez (Joaquín, minuto 46); Sergio León (Sidnei, minuto 77).