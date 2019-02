La Universitat Popular de Valencia celebra 116 años bajo el lema 'Ellas cuestionan'

La Universitat Popular de València celebra su 116 aniversario bajo el lema «Elles qüestionen», con un programa dedicado a su ideario fundacional: el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía y el fomento del acceso universal a la cultura. Durante un mes, que arrancará el 25 de febrero, se desarrollarán talleres, una conferencia y mesas redondas a los centros UP y en espacios emblemáticos de la ciudad, incorporando a los planteamientos fundacionales la perspectiva feminista.

Desde 2016, ha señalado la concejala de Igualdad y presidenta delegada de la Universitat Popular, Isabel Lozano, "cada mes de febrero la Universitat Popular celebra su aniversario reforzando su vínculo con otras instituciones académicas y culturales de la ciudad, recordando su historia, la relevancia y la vigencia de sus principios fundacionales que todavía se mantienen como objetivos fundamentales de su actividad cotidiana".

Cada año se recupera una de las 24 conferencias del curso inaugural, el 1902/1903. Este año, la periodista Rosa María Calaf ofrecerá, en el Centro de Cultura Contemporánea El Carme, una conferencia titulada Pensamiento crítico en la era de la desinformación: nuevas estrategias de comunicación, como réplica a la ofrecida el 11 de febrero de 1903 por el historiador y defensor de la educación laica, Anselmo Arenas (1844-1928) sobre La crítica histórica: la mujer.

El programa de este aniversario incluye un taller gratuito de una sesión, que se impartirá a diferentes centros UP en las próximas semanas con el título Noticias falsas y redes sociales: prepararnos frente a las nuevas estrategias de comunicación. El paraninfo de La Nau, de la Universitat de València, acogerá una mesa redonda el 27 de febrero con el título La crítica como antídoto que contará con la profesora de la UV y crítica de cine, Áurea Ortiz; la artista visual y experta en género, Yolanda Domínguez; la fotógrafa y directora de Photon Festival, Tania Castro y la periodista y profesora de la UV, Lola Bañón.

Por otro lado, el día 5 de marzo, al palacete de Aiora, centro de la Universitat Popular, se celebrará la mesa redonda El pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía a la Universitat Popular de València, con las formadoras de Comunicación de la UP, Sylvia Pérez y Cristina Marco; la formadora de Cultura Valenciana de la UP, Asunta Tamarit; el técnico de UP València, Juanjo Llorente y la responsable de Comunicación de la Universidad Popular de València, Anna Gimeno. En este debate, se expondrá el valor del trabajo cotidiano de la UP en la construcción de ciudadanía activa y planteamientos y metodologías "para enfrentar nuevas exigencias en una sociedad inmersa en la viralitat y la saturación informativa".

La Universidad Popular de València cuenta con 30 centros en los diferentes barrios y pueblos de la ciudad y desarrolla numerosas actividades tanto anuales como de periodicidad más corta, alrededor de diferentes ámbitos temáticos como la cultura, bienestar, sostenibilidad, feminismo, artes, temas sociales, idiomas y tecnología.