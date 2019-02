Es difícil que el Betis vuelva a tener un partido tan cómodo como el que disfrutó en Zorrilla en la jornada 25 de Liga. Los verdiblancos se llevaron los tres puntos casi paseando por Zorrilla, gracias sobre todo a la impotencia del Real Valladolid, que cada vez tiene menos fuerzas, menos peligro y menos personalidad.

La necesidad de puntos acuciaba al Valladolid en el inicio y los malos resultados del resto de rivales convertía el partido en una 'bola extra' que el Pucela no supo aprovechar. Salió intentando empujar y crear, con el Betis plagado de rotaciones y sin mucha intención de jugar, pero las ocasiones no llegaban y los minutos pasaban sin que el peligro fuera patente. Como único bagaje de la primera mitad un disparo de larga distancia de Plano y una jugada dentro del área pequeña que Guardiola no acierta a rematar cuando tenía muchas posibilidades de hacer gol. Ya son cinco partidos completos del delantero llegado en invierno y aún no ha estado ni cerca de estrenarse. El gol del Betis llegaba en el descuento de la primera mitad; balón colgado que Masip, entorpecido por un rival, no puede blocar, el rechazo lo recoge Mandi para en posición acrobática batir la portería y mandar al descanso al Valladolid con cara de susto.

Tras la reanudación más de lo mismo. El Valladolid carece de ideas, de juego y de energías. La salida de Verde dio una mínima esperanza con un lanzamiento de falta y sus 'caracoleos' que al final no produjeron demasiado peligro. Guardiola tuvo de cabeza el empate, pero Pau sacó el balón de la misma línea casi de milagro. Cuando el partido acababa llegó la jugada de Canales y el remate en semifallo de Joaquín para firmar el segundo y la sentencia.

Las alarmas se encienden de forma inmediata ante un equipo que pierde gas y se desangra por el centro del campo, que no es capaz de hacer gol desde hace 4 jornadas y que ya casi siempre encaja. Desde que comenzó 2019 en ocho partidos sólo sumó 5 puntos y la situación empieza a complicarse por momentos.