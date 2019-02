Subcampeones de España

El Club Ciudad de Toro - (Vino de Toro Caja Rural) ha conseguido este fin de semana volver a un podio en un Campeonato de España. Lo ha conseguido el equipo sub 16 en Campo a Través, en prueba celebrada en Linares (Jaén).

Javier Montero, Álvaro Jaén, Rafael Rodríguez, Luis M. Manzano, Mateo Anillo y Francisco Gutierrez lograron la plata en una prueba que históricamente ha dado grandes triunfos al cuadro toresano, que esta vez quedó tan solo por detrás del Scorpio de Zaragoza.

Redondeando el fin de semana del cuadro toresano, su participación en el Campeonato Autonómico se ha saldado con cinco medallas: Oro para Óscar Matilla en longitud sub 18 y para Noe Bermejo en peso sub 14. Plata para Sergio González en longitud sub 20 y para Álvaro Ibáñez en peso sub 18 y bronce para Mariola Calvo en longitud sub 14.

En la foto, el equipo del Vino de Toro Caja Rural celebrando la Plata del Campeonato de España.