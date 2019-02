Fran: "En fe e ilusión el Almería va sobrado"

Las finales se ganan, y el Almería lo consiguió. Tres puntos fundamentales para el grupo rojiblanco, que se va a los 40 y se acerca a cuatro del Play Off, aunque antes de mirar a la cima de la categoría quiere cerrar la continuidad llegando a los cincuenta. El Córdoba se adelantó con gol de Carrillo, pero este Almería es diferente al de otros años y si se cae sabe levantarse. Corpas, Juan Carlos y Giménez dieron la vuelta al resultado para deleite de los aficionados. “Catalogar el partido como final es para que el jugador esté más tenso, y de hecho en el inicio hubo precipitación. Las finales se ganan con ilusión, competitividad y fe, y de eso vamos sobrados”, apuntó el entrenador Fran Fernández.

Acaba muy bien los partidos el Almería, y es que físicamente lleva al extremo a sus adversarios. También destacó Fran que en área contraria no fallaron tanto como en otras jornadas: “No son primeras partes vistosas, pero imprimimos un ritmo tan fuerte que los rivales sufren tras el descanso. Tuvimos contundencia en zona de finalización y marcamos tres goles, algo que en esta categoría es muy complicado”.

Retos

Ya no da miedo levantar la mirada. Cuarenta puntos suma el Almería, colocándose en una situación privilegiada, a cuatro del sexto clasificado. A Fran no le gusta mirar más allá de la visita al Real Zaragoza: “A por 43, no hay más. Estamos más cerca del objetivo, conscientes de que el Córdoba era un rival directo. Veremos qué es capaz de hacer el equipo ahora y lo mismo hay que pensar en otras cosas”. Ensalzó la labor que vienen realizando desde el verano junto con los futbolistas: “Nadie imaginaba que esto iba ocurrir cuando estábamos en julio o agosto. La fórmula es el trabajo, y este equipo es el número 1. La clave es entrenar a tope cuando no haya competición”.