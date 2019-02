¿Qué pasará con el futuro de René, JC Real, Romera...?Es la pregunta que se hace el aficionado del Almería con unos jugadores que han hecho que toda Almería vuelva a ilusionarse con su equipo rojiblanco. Estos tres buenos jugadores de la plantilla 2018-2019 son algunos de los que cumplen contrato en el Almería el próximo 30 de junio.

Miguel Ángel Corona tiene faena este verano para mantener el bloque para la próxima temporada. Eso es una buena noticia, quiere decir que el Almería está de moda en el mercado. Y así es.

El presidente Alfonso García dijo hace unos días en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER que Miguel Ángel Corona está trabajando en el Almería del futuro y el director deportivo rojiblanco solo tiene en la cabeza los 50 puntos de la salvación para construir, a partir de ahí, el Almería de la siguiente temporada. Los dos tienen razón porque Corona habla un día sí y otro también con representantes. Es normal, es su trabajo. Pero ya sabemos la hoja de ruta del Almería: se construye todo o casi todo acabada la temporada, pero este año debería aprovecharse el tiempo porque lo de llegar a la última jornada jugándose la vida suena a cuento chino.

Me llegan tiros que no se pondrán manos a la obra para cerrar las posibles renovaciones hasta que acabe la Liga o el día que el Almería tenga la salvación en el bolsillo... igual para ese día ya es tarde porque también me dicen que varios equipos están siguiendo a los René, JC Real, Romera... por poner tres ejemplos.

No será fácil mantener a los buenos en el Almería. Otros equipos de la categoría ya han anunciado renovaciones antes de conseguir los 50 puntos.