"No solo me trajeron para marcar goles, sino para aportar más cosas"

El Hércules cuando fichó a Benja, procedente del Elche, no solo contrató a un gran jugador, sino a un goleador nato.

Martínez llegó a la entidad blanquiazul para ayudar al conjunto dirigido por Planagumà a conseguir el objetivo marcado por la entidad: ascender a la LFP.

Ayer, en la ciudad deportiva de Buñol lo demostró. Salió en la recta final del encuentro, con un resultado adverso, y su rendimiento fue sobresaliente. Marcó el gol del empate ante el At. Levante, el primero con la camiseta blanquiazul, y en sus botas estuvo el de la victoria.

"Es cierto que el gol me quita presión, sé que se nos evalúa por eso pero no solo me trajeron para eso, sino para aportar más cosas", destacó el ariete en la zona mixta del estadio José rico Pérez y añadió que “las sensaciones fueron buenas en general, pero si hubiera marcado la segunda estaríamos hablando de otra cosa".

Lo curioso del asunto, es que su entrenador aseveró la semana pasada en la previa del partido ante el At. Levante que a Benja le estaba costando acoplarse a las exigencias del equipo. Pues, el técnico se equivocó.

Por último, el barcelonés destacó el “gran grupo que ha encontrado” haciendo referencia a sus compañeros de vestuario y “la gran ambición que tienen todos por conseguir el objetivo”.