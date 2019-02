Kike Espinosa: "Perdí la memoria, no sabía ni contra quién estábamos jugando"

El delantero del CD Pedroñeras, Kike Espinosa, ha repasado en SER Deportivos La Mancha de Radio Azul SER su percance en el partido ante La Gineta. Después de marcar el tanto que le dio la victoria a su equipo, Espinosa recibió un golpe en la zona parietal de su cabeza y perdió momentáneamente la memoria. El jugador se encuentra bien tras haber pasado por el hospital.

“Cuando llegó el descanso y entramos en el vestuario perdí la memoria, no sabía ni qué día era ni contra quién estábamos jugando, estaba muy desorientado”, explica Kike Espinosa en SER Deportivos La Mancha. El jugador recibió un golpe en su cráneo tras marcar el gol y los siguientes minutos fueron de incertidumbre. Aunque celebró el tanto, Espinosa tuvo que ser sustituido al descanso.

“Estela, la fisioterapeuta del equipo, estuvo conmigo en todo momento y me ayudó a recordar, fueron unos minutos en los que no recuerdo nada”, señala Espinosa tras el susto. Tras el partido, el delantero acudió al centro médico y se le confirmó que todo había quedado en un susto y no había mayor repercusión.

Más grave fue la lesión de Pascu, el jugador de La Gineta que en la tarde de este lunes ha sido operado de una fractura de tobillo que sufrió ayer en el mismo partido. El jugador se encuentra en Albacete iniciando ya su recuperación.