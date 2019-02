Buena imagen del Embutidos Pajariel Bembibre

Como podría esperarse, el Embutidos Pajariel Bembibre no pudo llegar al parón de la Copa de la Reina sumando un triunfo que sellaría prácticamente su permanencia en la Liga DIA. Por 58-43 cedió ante Perfumerías Avenida después de firmar un partido más que notable y tener opciones de victoria hasta el último cuarto. Ahí pareció acabarse la gasolina a las de Pepe Vázquez, que recibieron un parcial de 10-0 que acabó con las aspiraciones del cuadro berciano pese a las buenas sensaciones que dejó durante muchos minutos del duelo de rivalidad regional disputado en Würzburg.

Llegaban a Salamanca con ganas de competir y vaya si lo hicieron las bercianas, que volvieron a exponer una gran actitud defensiva y una elevada intensidad en su presión y su juego durante muchos minutos para poner en apuros al gran favorito para ganar todos los títulos nacionales. Al final, no obstante, las de la capital del Bierzo Alto no pudieron soportar el alto y sobre todo prolongado ritmo de juego de las perfumeras y sufrieron una derrota que reduce en un partido el margen sobre los puestos de descenso. La puesta en escena, no obstante, fue más que positiva.

Una primera mitad a un nivel sobresaliente

Inició sorprendiendo en el choque el conjunto del Bierzo Alto, que encontró situaciones cómodas para anotar en la pintura gracias a Vicky Llorente y sobre todo Laura Herrera. El nivel defensivo y de intensidad de las bembibrenses fue elevadísimo en estos primeros minutos y las de Pepe Vázquez se adelantaron en el marcador (9-11) una vez rebasado el ecuador del primer cuarto después de que Roselis Silva anotara cinco tanto consecutivos. Pese a que las charras acabaron los diez minutos iniciales con ventaja (16-14), las visitantes no estaban dispuestas a permitir una victoria fácil.

Sin duda, la buena actividad defensiva de las bercianas durante la primera mitad provocó muchos errores en las filas charras, impidiendo que las locales se escaparan en el marcador. Se inquietaba el público salmantino al ver que su equipo no era capaz de enlazar varios ataques acertados. Siguió exigiendo mucho, asimismo, el cuadro berciano gracias a Amy Syll, que anotó dos canastas en el poste bajo. Incluso tuvo opciones de igualar el cuadro berciano o al menos de apretar el resultado en una posible falta sobre la pívot senegalesa, pero ahora sí Adaora Elonu acertó para iniciar un amago de ruptura. Una penetración de Llorente puso el 28-25 al descanso.

La gasolina duró hasta el último cuarto

La escuadra bembibrense había llegado a Salamanca dispuesta a pelear y se mantuvo en la batalla en los siguientes minutos. Apareció Julia Gladkova para igualar (32-32) y las de Pepe Vázquez se reengancharon de nuevo al partido y tuvieron opciones de ponerse en ventaja. Sin embargo, Jewell Loyd, Elonu y Silvia Domínguez parecieron acabar con el sueño de las rojillas al asestar un parcial de 7-0. Sin embargo, Pepe Vázquez se guardaba un as en la manga. Puso a Clara Cáceres, que anotó un triple e invitó a su equipo a agarrarse al tiro exterior para volver a comprimir el resultado. Sobre la bocina y desde los 6,75, con un lanzamiento en el que pisó la línea de tres, Silva puso el 44-40 con el que se llegó al cuarto periodo.

Ahí se acabó –al menos eso pareció– el combustible en el cuadro berciano, pues sólo anotó una canasta en juego durante el último asalto. Lo aprovecharon las de Miguel Ángel Ortega para enlazar diez tantos consecutivos y ahora sí sentenciar el choque. Al final poco pudo hacer el conjunto de la villa del Boeza, si acaso evitar que el resultado fuera más allá del definitivo 58-43 después de que las azulonas pusieran un nivel físico mucho más elevado en el tramo decisivo.

La ficha del partido:

Perfumerías Avenida, 58 (16+12+16+14):Adaora Elonu (10), Silvia Domínguez (5), Cyesha Goree (2), Laura Gil (2), Jewell Loyd (13),-cinco inicial-; Angelica Robinson (4), Belén Arrojo (4), Elin Eldebrink (3), María Asurmendi (-), Erika De Souza (9) y Chrissy Givens (6).

Entrenador: Miguel Ángel Ortega.

Embutidos Pajariel Bembibre, 43 (14+11+15+3):Vicky Llorente (7), Laura Herrera (7), Heleen Nauwelaers (-), Roselis Silva (7), Julia Gladkova (7)–cinco inicial-;Melita Emanuel-Carr (3), Tania González (-), Clara Cáceres (3), Alejandra Quirante (3), Amy Syll (6) y Courtney Range (-).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Árbitros: Asunción Langa de Martín, Juan Alberto Pinela García y Manuel Jesús García Tornero.

Incidencias:Partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga DIA celebrado en el pabellón Würzburg de Salamanca.