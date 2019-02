Tino: "Tengo claro que el año que viene no volveré"

Constantino Tovar Verdejo decidió hace algo más de un año descansar y dejar que el reloj se tome su tiempo. En el día de hoy su propia comparsa ha decidido poner también el punto y final –o quizás seguido- a la sociedad que habían formado durante diez años.

Un comunicado que se lo habían hecho llegar, según comenta el propio Tino, entendiendo que se debe a una “disolución técnica del grupo”. “Las agrupaciones de Carnaval tienen una complejidad externa de organización, que si no van al concurso generan unos gastos innecesarios”, resalta el autor mientras recalca que “se trata de una decisión del propio grupo”.

Para Tino no se trata de un cierre de una etapa, pero al grupo, tras unas declaraciones en Radio Cádiz, les hizo hacer ver que “si ellos querían salir, que salieran” que no tenían que esperarlo. Esto al parecer ha creado un punto de inflexión en el grupo que, al parecer, “se han creado castillos de naipes porque la gente no se creía que realmente iba a parar”.

Comenta que es una reflexión personal que no ha tomado, pero que tiene claro “que el año que viene no voy a salir seguro”. Sacar carnaval a esos niveles genera mucha tensión en el espacio emocional y mental”, sostiene mientras lamenta que en estos años se ha quedado “frenado en formación”.

“Estoy deseando hacer cursos como armonía o literatura creativa, pero el Carnaval no me lo permitía”, comenta el autor, mientras confiesa que necesita saber si realmente necesita volver o no. Aunque deja claro que si decide regresar “no tendrá problemas si alguna también quiere volver con él”.

La noticia ha pillado por sorpresa al mundo del Carnaval que entendía que esto no era más que un parón en un grupo que empezará en su parte gruesa con ‘Volver a empezar’. De momento, el autor no se plantea volver, aunque por mucho que él no quiera, los aficionados seguirán preguntándole si le ha dado cuerda a las manijas de su pasión.