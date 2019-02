Bañeres: 'Silvia Clemente no merece estar en Cs'

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, afrima que 'Silvia Clemente no merece entrar' en la formación naranja. Bañeres apoya la candidatura de Francisco Igea a la Junta de Castilla y León para frenar la aspiración de la ex-dirigente del Partido Popular de liderar Ciudadanos en la región. Gloria Bañeres sostiene que hay personas muy capaces en Ciudadanos y cree que Igea representa los valores de regeneración del partido. 'Es un profesional y no ha venido a vivir de la política', afirma Gloria Bañeres, quien cree que Silvia Clemente no se puede ni comparar con el actual diputado naranja en el Congreso. Su futuro inmediato como posible candidata al Ayuntamiento de Burgos queda en un segundo plano para centrarse en respaldar a Francisco Igea en las Pirmarias, donde espera que 'los afiliados de Castilla y León reaccionen'. Gloria Bañeres sentirá que 'no está en el partido idóneo' y que la mayoría no comparte sus ideales si Clemente sale elegida en las Primarias para encabezar la lsta de Ciudadanos a la presidencia de la Junta. También afirma que nadie le ha consultado por su disposición a presentarse a las municipales y que será la dirección del partido quien decicidirá la candidatura ya que en Burgos no hay Primarias al no alcanzar los 400 militantes censados.

Seguir leyendo