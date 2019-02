Intervención bloquea el pago de las nóminas de febrero en el Ayuntamiento

Un reparo de la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha bloqueado el pago de las nóminas de los trabajadores municipales en este mes de febrero.

Un reparo "suspensivo" que ha hecho que el gobierno municipal haya solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para mañana con el objetivo de levantar ese reparo, el más "restrictivo" a juicio del responsable de Recursos Humanos, David Luque, que habla de situación "inédita", cuando el pago de las nóminas viene siendo "el mismo desde hace 30 años" y cumple con el convenio colectivo en vigor.

Luque ha explicado a Radio Córdoba que, según el reparo de Intervención, hay conceptos retributivos variables que no son susceptibles de ser abonados a los funcionarios públicos por cuestiones técnicas que tienen que ver con su asignación a las partidas presupuestadas para los pagos. Por petición de Hacienda y de Intervención Genera,l se han modifcado las asignaciones presupuestarias a las que se acogen cada una de las cantidades que conforman las nóminas, aunque desde Recursos Humanos no entienden que la duda sobre una justificación técnica pueda llevar a esta decisión.

Este cambio que no tiene que ver, asegura Luque, con los conceptos que se pagan. "Sobre todo no entendemos que no haya otras posibilidades que creen menos conflictos y alarma social. Al final es la nómina de los trabajadores que es algo absolutamente normal y legal".

La dirección de Recursos Humanos está trabajando en la levantación del reparo mañana. Si no se hace, las nóminas no podrán pagarse. "Es lo que no entendemos, que se opte por la fórmula más lesiva", insiste el responsable de Recursos Humanos.

El objetivo es que las nóminas estén pagadas este miércoles.