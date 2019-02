María Prieto premiada con el Trofeo "Vicen Muñoz"

La lateral derecho zamorana del Aula Alimentos Valladolid, María Prieto O´Mullony, ha sido la ganadora de la octava edición del Trofeo “Vicen Muñoz”.

El propio Vicente José Muñoz, impulsor de este galardón, fue el encargado de entregárselo antes del partido que el equipo vallisoletano disputó en el pabellón “Carrús” ante el Elche Mustang reconociéndola como la mejor jugadora de la pasada temporada en la Liga Guerreras Iberdola de la que fue máxima goleadora con 228 tantos en su haber. A sus 21 años, María Prieto se proclamó campeona de los Juegos Mediterráneo 2018 en Tarragona con la Selección Española.

María Prieto con Vicen Muñoz / Cadena SER

Cabe significar que, en la votación para elegir a la galardonada, han participado los entrenadores de todos los equipos que compiten en la máxima categoría del balonmano femenino español además del creador del trofeo. Las votaciones de este VIII Trofeo “Vicen Muñoz” han quedado de la siguiente forma:

1ª María Prieto O´Mullony (Aula Alimentos de Valladolid) …18 Votos

2ª Renata Lais (Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada) …16 votos

3º Marizza Faría (Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada) …8 votos

4ª Carmen Campos (Puchi Ibiza) …7 votos

5ª Silvia Arderius (Bera Bera) …7 votos

En el momento de recibir el premio, María Prieto manifestó que “es el premio más importante para mí y es de valorar ya que lo votan los entrenadores y son los que más saben” para añadir que “hice una buena temporada, pero no pensaba que me iba a llevar yo el premio. Estoy muy contenta y se lo dedico a mi club, a mis compañeras que están día a día conmigo y a mi familia que siempre me apoya”.

Así queda el palmarés del Trofeo “Vicen Muñoz”:

TEMP.10-11: Shandy Barbosa (Itxako Estella)

TEMP.11-12: Silvia Navarro (Itxako Estella)

TEMP.12-13: Eli PinedO (Bera Bera)

TEMP.13-14: Silvia Arderius (Helvetia Alcobendas)

TEMP.14-15: Silvia Navarro (Rocasa Ace Gran Canarias)

TEMP.15-16: Laura Steinbach (KH7 Bm.Granollers)

TEMP.16-17: Silvia Arderius (Aula Cultural Valladolid)

TEMP.17-18: María Prieto O´Mullony (Aula Alimentos de Valladolid)