'Huelva se mueve' será el lema de la manifestación por las infraestructuras

La manifestación del 15 de marzo sigue tomando forma y ya tiene lema: Huelva se mueve. Este lunes se ha presentado en el Ayuntamiento con la presencia de sindicatos y empresarios. Se reivindicarán casi una veintena de infraestructuras, sin siglas en las pancartas pero con los representantes políticos al frente. Los convocantes piden "sensatez": Hay obras que no se ejecutarán a corto ni medio plazo.

La protesta partirá a las 17:30 desde el antiguo Estadio Colombino para acabar en la Plaza de las Monjas. Allí se leerá un manifiesto ya consensuado. Representantes políticos, sindicatos, empresarios y otros colectivos quieren que sea masiva. "Un aviso a navegantes". Y siendo consciente de que hay infraestructuras, como el AVE o la Presa de Alcolea, que no se harán a corto plazo, como indica Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación.

Además, "no va contra nadie!, explica el alcalde Gabriel Cruz, teniendo en cuenta que el 28 de abril hay elecciones generales. Sino que se pretende llamar la atención para que Huelva no siga "abandonada". Sobre la presencia de los partidos políticos. Cruz ha querido zanjar la polémica desde otros partidos, como PP y Ciudadanos que afean el protagonismo del alcalde o el presidente provincial. "No habrá siglas pero los politicos son los representantes de los ciudadanos y estarán al frente de la pancarta".

La manifestación servirá para reinvidicar una veintena de infraestructuras, que van desde las carreteras, al aeropuerto, los trasvase o la regeneración de las playas.