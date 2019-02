El PP rechaza la comisión de investigación sobre Matinsreg

El equipo de gobierno del PP ha rechazado este lunes en pleno la creación de una comisión especial de investigación sobre el Caso Matinsreg. En la sesión plenaria municipal del Ayuntamiento de Jaén no se ha aprobado la moción presentada por el grupo municipal socialista que pretendía aportar transparencia a los ciudadanos sobre lo ocurrido en este caso que investiga el presunto quebranto de las arcas municipales de hasta 3,6 millones de euros durante el mandato de José Enrique Fernández de Moya (PP), quién se encuentra como investigado en la causa judicial.

PSOE, Jaén en Común y el edil no adscrito, Victor Santiago han votado a favor. PP y el no adscrito Iván Martínez en contra. Ante el empate, el voto de calidad del alcalde ha tumbado finalmente la propuesta. La viceportavoz socialista, Mercedes Gámez, confirmaba antes del pleno que esta comisión especial se trataría de una investigación política, y no judicial. El PSOE quería llegar al fondo de este asunto y analizar qué sucedió para que no fuera evitable el quebranto millonario en el consistorio de la capital.

Una moción apoyada, sin fisuras, por el grupo municipal de Jaén en Común. De hecho, Sara Martínez, recuerda que su partido, al tener conocimiento de los hechos, solicitó una comisión de investigación que no tuvo respuesta por parte del equipo de gobierno del PP y la oposición. Dice que en las contrataciones había "facturas infladas", algo que era "obvio", según Martínez, indicando que "todo el mundo se daba cuenta de lo que pasaba". Por ello también quieren conocer hasta qué punto se estaban realizando contrataciones irregulares.

Curiosamente, desde el PP, Manuel Bonilla, decía antes del pleno que "no había inconveniente en que se pueda constituir la comisión de investigación". Dicen estar trabajando para que, en el margen de cualquier caso de este tipo, sea lo más reducido posible y recordaba la aprobación reciente de una comisión antifraude, exigencia que iba implícita en el programa Dusi. Condicionaba el voto positivo a la inclusión de una enmienda de adición para que también se investiguen otros "casos sospechosos" en el Ayuntamiento de Jaén, citando los de los pabellones deportivos o el Hípico, pero éste último, según ha recordado el PSOE, ya se investigó en 2013.