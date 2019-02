García Tébar acabó “satisfecho” con el trabajo de sus jugadores en el derbi ante el Algeciras CF, pero contrariado por el resultado, que deja a su equipo a cuatro puntos de la promoción.

Para el técnico manchego, “ha sido un encuentro con dos equipos importantes, físico, igualado y, desde mi criterio que nunca va a ser subjetivo, tuvimos más ocasiones y más claras. Me resulta complicado recordar alguna clara de ellos. De todos modos, no estuvimos acertados y esto es un juego que se decide por goles. Se llevan dos puntos, uno por el empate y otro por el golaveraje.

Un punto que para el técnico xerecista es “insuficiente con nuestras necesidades, con el poco colchón que tenemos, quería ganar y a los puntos creo que lo merecimos. No estoy contento con el resultado pero sí con la actitud y el trabajo de este grupo, con el que se puede ir a cualquier lado, ha peleado, lo ha intentado y ha querido”.

La cuestionada actuación arbitral fue también, objeto de comentario en la sala de prensa de Chapín, “yo he visto tres penaltis pero es mi opinión, pero no me voy a centrar en el árbitro porque él tenía mejor campo de visión que yo. Los jugadores me dicen el tema de Casares y unas manos dentro del área. Él es el responsable, el que pita y el que toma las decisiones”.