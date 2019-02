Javier Tebas, presidente de la LFP, ha anunciado que la patronal del fútbol profesional se presentará como acusación particular, en el caso de que se abra un proceso judicial contra los aficionados que iniciaron una pelea tras el partido Écija-Xerez, del grupo X de Tercera División.

Con esta decisión, Tebas pretende que los aficionados que iniciaron la pelea en el municipal de San Pablo, "no puedan ir más a un campo de fútbol", El presidente de LaLiga recordó que en este caso no se trata de fútbol profesional, lo cual escapa a sus competencias: "No es fútbol profesional, no estamos controlando lo que ocurre en estos partidos. En LaLiga hemos realizado muchas campañas con el tema de la violencia y para transmitir los valores de que eso se tiene que evitar", añadió.