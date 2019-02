Israel "condena" lo ocurrido en Écija, pero pide "respeto al Xerez CD"

Israel califica las agresiones a los jugadores del Écija “lamentables e injustificables”, y añade, en declaraciones a la Cadena Ser, que “eso no se puede permitir en un recinto deportivo, la imagen del club y de su afición se está manchando”.

El capitán cree que “no es justo que se generalice, se está machacando al Xerez y haciendo leña del árbol caído, este es un hecho aislado, nuestra afición no es como algunos la están pintando”.

El veterano defensa azulino, que había sido sustituido en el tramo final del partido, fue el primer sorprendido por lo que ocurrió nada más acabar el encuentro, “porque el partido transcurrió por los cauces normales, no hubo incidentes, fue un encuentro limpio”.

Israel no justifica la acción de esos aficionados, aunque le sorprende que alguien acceda de esa manera a un campo de fútbol, “no me cuadra que pasara sin más, imagino que algo pasaría antes y que no vimos, aunque insisto en que para nada es justificable, espero que esos chicos no tengan nada y se recuperen”.

Por último, lamenta que se esté dañando la imagen del club, “ se están ensañando con nosotros y eso no es justo, todos los aficionados no son iguales”