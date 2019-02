Becerra condena "sin paliativos y con mayúsculas", lo ocurrido en Écija

El Xerez CD condenó nada más acabar el partido ante el Écija los lamentables episodios de violencia que toda España ha visto y que tuvieron lugar al término del encuentro disputado en el municipal de San Pablo.

Este lunes, en Ser deportivos, Juan Miguel Becerra, presidente de Afición Xerecista, ha condenado los hechos, “hay que hacer un cinturón sanitario en torno a la gente que no entiende otra forma de vida que no sea la violenta, pero la Federación también hay que pedirle más contundencia y vigilancia con clubes como el Écija, que apenas tiene capacidad económica para garantizar una mínima seguridad”.

Becerra no esconde que lo ocurrido el sábado “nos duele mucho, porque se empaña la imagen del club, de la afición y de la ciudad. Nos duele que seguidores de uno y otro equipo, que sólo quieren disfrutar del espectáculo, tengan que presenciar este tipo de cosas. Condenamos lo sucedido sin paliativos y con mayúsculas, hay que erradicar del deporte a esos que no entienden otra forma de vida que no sea la violencia".

"En Andalucía -recuerda- se producen casi cada fin de semana incidentes violentos de todo tipo y esto es lamentable, hay que terminar, como he dicho antes, con esta cultura del fútbol violento”.

El presidente de la Asociación Xerezcista, asegura que los aficionados identificados ya en las agresiones, no volverán a entrar en La Granja.