Francisco Reyes: "Sin niños no hay futuro, pero es que sin futuro no hay niños"

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha ofrecido en Bedmar y Garcíez la conferencia titulada “Ingredientes para una receta contra la despoblación”, una charla sobre el reto demográfico del mundo rural y las acciones necesarias para afrontarlo. El alcalde de esta localidad, Juan Francisco Serrano, ha sido el encargado de presentar la ponencia junto al presidente de la Asociación Bedmar Debate, Fernando Viedma, colectivo que ha organizado esta actividad.

Fernando Viedma presentaba el acto, considerando que se trata de un tema preocupante que afecta a todos, “…Hemos elegido este tema, porque se trata, sin duda, de un asunto preocupante, a todos los niveles, que también nos afecta a nosotros. Venimos observando, ustedes lo ven y la corporación municipal es muy consciente de ello, Bedmar viene perdiendo población de una manera sostenida desde hace bastantes años. El crecimiento del pueblo es negativo, en Bedmar fallecen más personas que niños nacen, en el año 2.018 fallecieron en Bedmar 54 personas y nacieron 12 niños, y es el mejor año de los últimos cuatro, en cuanto a nacimientos, en los años anteriores ha habido 7 u 8 nacimientos. A esto hay que añadir el problema de la emigración, hay gente que se va por ahí, en busca de oportunidades. Todo esto, unido, da esta situación. Esto no es un problema que sea exclusivo de nuestro pueblo, esto se produce en muchos pueblos de la provincia de Jaén y en otras provincias de España, aquí cerca tenemos pueblos como Albánchez, Jimena, Bélmez de la Moraleda, que están en una situación, quizá, crítica. El hecho de que sea un mal de muchos, no significa que tengamos que consolarnos. Por eso estamos aquí esta tarde, porque, probablemente, hay causas que son inevitables, pero, creo que hay causas que pueden ser evitables, y para eso estamos aquí esta tarde…”.

Era el propio alcalde de Bedmar-Garcíez, Juan Francisco Serrano, el encargado de presentar al ponente, Francisco Reyes, haciendo referencia a la experiencia de haber participado en muchos foros, en los que se ha debatido sobre el tema, partiendo que es el desempleo el que provoca esa situación, “… Ha formado parte de diferentes mesas como ponente, a lo largo y ancho de todo el país. Lo han invitado en el conjunto de las instituciones, como universidades que estudian el despoblamiento o soluciones para el despoblamiento. Participa, activamente, en una asociación que agrupa a los municipios de montaña, que es donde más está azotando el despoblamiento, en provincias como Cáceres, Huesca o Palencia. Tenemos, en Bedmar, a la persona que mejor conoce como combatir ese desempleo. Ese va a ser el gran reto, no del futuro, de hoy ya, para este Ayuntamiento. El que no esté centrado en esa actividad, flaco favor, en esa tarea, flaco favor le hacemos al conjunto de los municipios de nuestra provincia. Paco Reyes tiene esa experiencia, vienen otras ideas, pero en ese equilibrio de proyecto político que va a combatir el desempleo, tenemos que contar con ese gran conocedor de la política municipal y por supuesto también de esas tareas que nos va a llevar a combatir el desempleo. Yo le agradezco dos cosas, que nos enseña, cada día, como combatir el desempleo y como hacer verdadera política al servicio vocacional de los y las ciudadanas, y segundo le agradezco que siga estando en esa corporación municipal, que tanto aporta y construye… Estamos presentando, ya, diferentes iniciativas que vienen, simplemente, a poner un parche en el conjunto de esta gran batería de medidas que tenemos que presentar. Sin lugar a dudas, él sabe y es consciente que el mayor parche para ese despoblamiento es combatir el desempleo o abrir la oportunidad en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. En esa tarea estamos, nos va a explicar, que es la que nos encontramos, que es este gran reto, este gran ponente, para un reto difícil, en momentos difíciles…”.

Francisco Reyes al inicio de su exposición ampliaba la problemática al ámbito no solo provincial o andaluz, es una situación que se da en todo el territorio nacional e incluso a nivel europeo. Lo hacía, aprovechando el título de la conferencia, con la comparación de las distintas recetas de cocina, “… Cuando uno hace un plato y una receta, siempre le echas una cosa distinta, no todas las recetas saben igual… Dependiendo el cocinero, ponen un ingrediente más o un ingrediente menos. Yo no voy a dar los ingredientes de una receta contra la despoblación, porque es difícil que alguien tenga esa receta mágica, para luchar contra la despoblación, dependerá de cada persona y de cada territorio de este país. Hay una batalla que se ha ganado en los últimos años, hemos conseguido que se hable de la despoblación, que el mundo ponga la mirada y este preocupado por el tema de la despoblación. Eso se ha conseguido hace tres o cuatro años. Anteriormente, también íbamos perdiendo población, pero no había ocupado el lugar que está ocupando, en este momento, en el debate político… Al reconocer que existe el problema de la despoblación, estamos más próximos de buscar la solución… ”.

Reyes señalaba que, a pesar de las muchas conferencias y foros, en los que se ha hablado del problema, han sido muy pocas las medidas concretas que se han aplicado por parte de las administraciones, “… Se ha hecho mucho diagnóstico y muchas propuestas… En enero de 2.017, el gobierno de Mariano Rajoy adoptó el acuerdo de crear el ‘Comisionado contra la despoblación’, después de año y pico no se hizo nada. Con el cambio de gobierno se sacó una convocatoria, el 5 de octubre de 2018, con un presupuesto de 80 millones de euros, dedicados a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, que habían perdido población en los últimos diez años, para presentar proyectos de cara a financiar actividades o proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento… Han sido muy pocas las medidas que se han puesto, de verdad, para luchar contra la despoblación… Ya está bien de teoría, vamos a pasar a acción, porque todo el mundo habla y cree que tienen la receta mágica, pero detrás de esas recetas, de esas opiniones, hay pocas medidas concretas, que permitan luchar contra la despoblación…”.

Entiende Reyes, que no hay una única solución, puesto que todas las ruralidades son distintas, aunque si hay algunos factores comunes, “… Hay quién dice que porque vamos a obligar, a nadie, a vivir en el mundo rural... Lo que defendemos que quienes queramos vivir en el mundo rural, podamos hacerlo. Esto no es un enfrentamiento entre las grandes ciudades y el mundo rural. Para abordar este problema es necesario ese pacto, ese diálogo, entre el mundo rural y el mundo urbano… Aquí en Jaén no vamos a tener pueblos fantasma, porque tenemos un pegamento, que es el olivar. Pero si corremos el riesgo de que la población quede en lo mínimo, para mantener ese olivar… La pirámide poblacional se ha invertido desde el inicio de la crisis económica en el año 2.008… Los profesionales en los pueblos siempre se han ido, pero los que se quedaban aquí ponían en marcha un proyecto familiar, y eso permitía mantener la población. Hoy los que se quedan y no se van de nuestros pueblos, nuestros jóvenes se van de las casas de sus padres lo más tarde posible y los que se van, o no quieren chiquillos o como mucho uno… Porque hoy en este país, tener un niño, o una niña, se ha convertido en un artículo de lujo. Con los contratos que se están haciendo hoy en día, nadie puede poner en marcha un proyecto familiar, da igual que te hagan fijo, si vale tres euros despedirte. Con los sueldos que se están pagando hoy en día, difícilmente. Es muy complicado que con esos sueldos y con ese tipo de contrato laboral, gracias a la reforma laboral, que se aprobó y está en vigor, nadie tenga el valor de poner en marcha ese proyecto… Nunca se cierra un colegio por falta de maestros, un colegio se cierra por falta de niños. Y por eso, sin niños con hay futuro, pero es que sin futuro no hay niños… Si a eso le sumamos que tenemos mejores carreteras, que la gente puede venir, pero la gente se puede ir mejor…”.

“Las medidas a tomar hay que hacerlo de manera inmediata- decía Reyes- Ya está bien de diagnóstico, esto no se puede planificar a medio o largo plazo. Mientras más tiempo pase, en tomar esas medidas, más difícil va a ser revertir la situación en la que estamos en este momento. Hay que hacerlo cuanto antes. Hace falta una estrategia global, donde nos impliquemos todas las administraciones. Que tiene que ser abordada con medidas concretas y con recursos económicos finalistas, para abordar este problema. Los que vivimos en el territorio rural tenemos el problema añadido de que en el 80 % del territorio de España vive el 20 % de la población y por tanto el 20 % de los votantes, por lo tanto, donde haya menos votos, me interesa menos, me voy a las grandes ciudades que es donde están los votos, para todos los partidos políticos… Tienen que venir fondos, desde Europa, para una estrategia concreta. Porque si se dejan que resuelvan los gobierno nacionales, y me da igual el color político del que esté gobernando, pueden pensar que para qué van a invertir en el mundo rural, si allí van a ser pocos votos, los que van a coger… Tenemos que convencer a la gente que vivir en el mundo rural cuesta infinitamente más…”.

Medidas concretas

- No podemos renunciar a seguir mejorando las infraestructuras, las carreteras.

- Exigir que la banda ancha llegue al mundo rural.

- Mejoras en la calidad de los servicios, sanidad y educación. Dándole continuidad a los profesionales, incentivando que los profesionales queden en el territorio, tanto económica como profesionalmente.

- Medidas fiscales, no puede ser que un autónomo de Jaén pague lo mismo que uno que este en la Puerta del Sol de Madrid. Estatuto del emprendedor rural.

- Legislación diferencial y distinta para el mundo rural. Normativas urbanísticas adaptadas a la singularidad de los territorios.

- Concursos públicos, priorizando el territorio y cercanía de la producción de los productos. Medir la huella medioambiental.

Rechaza Reyes, “… La lucha quijotesca, que están haciendo los alcaldes y alcaldesas, con toda la buena voluntad, de primar los nacimientos con los cheques bebe… Convertimos esto en una subasta…”.

Como reflexión final, Reyes dejaba en el aire cuestiones como, “… Si la gente se va del mundo rural, ¿Quién va a mantener nuestros campos? Nuestras sierras, nuestros montes… Esto, además, no depende, exclusivamente, de la Unión Europea, del gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de los ayuntamientos. Esto depende de la gente, que está en el territorio… Tenemos que salir todos del lamento permanente, estamos todo el día lamentándonos y quejándonos y pidiendo que pueden hacer otros por nosotros. Si la parte de tiempo que dedicamos a pedir que otros hagan por nosotros, lo dedicáramos a pensar, que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, posiblemente estaría mejor aprovechado…”.