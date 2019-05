Pepu Hernández consigue "cientos de avales" más de los necesarios

El equipo de Pepu Hernández, concejales y algunos voluntarios, han presentado esta mañana en la sede del Partido Socialista de Madrid los avales necesarios para pasar a la siguiente fase de las primarias socialistas. El ex seleccionador de baloncesto, elegido por Pedro Sánchez para ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, ha conseguido el máximo permitido, el 10% del censo: 531 avales de militantes con su firma y DNI. Fuentes de la candidatura aseguran, no obstante, que han recogido "cientos más" de los que necesitaban, pero no los han presentado por "el espíritu de las primarias".

La portavoz de la campaña, Mar Espinar, subraya que los han presentado "antes de lo previsto" porque "hace muchos días" que tienen más del máximo necesario. Y que no les ha costado "nada" conseguir apoyos. "Nos ha superado, nos ha abrumado el número de avales y estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo en las agrupaciones", ha añadido.

Mañana termina oficialmente el plazo para presentar los avales. Se necesitan un mínimo del 5% del censo, que supera los 5.310 militantes en Madrid capital, y un máximo del 10%. Por tanto, el mínimo de avales es 266 y el máximo 531, que es lo que ha presentado Pepu Hernández.

De La Rocha y Dávila los presentan mañana

Fuentes cercanas a las candidaturas de Manuel De la Rocha y Chema Dávila confirman a la SER que ya tienen los avales suficientes para ser candidatos. Ambos los van a presentar mañana, martes. El equipo de De La Rocha asegura que han conseguido reunir hasta el momento más de 400 apoyos en las agrupaciones.

El 27 de febrero habrá una proclamación provisional de los candidatos que han superado la barrera de los avales. Entre el 28 y el 3 de marzo, se abre un plazo de recursos y se hará la proclamación definitiva. Entre el 4 y el 8 de marzo se celebrará la campaña de las primarias. Y el día 9 de marzo, la votación. Si ninguno de los candidatos logra más del 50% de los votos, habrá segunda vuelta el día 16 de marzo.