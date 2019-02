Castillo: "A mí nunca el señor Matas me dio instrucciones para contratar a Over"

La exconsellera de Salud Aina Castillo niega órdenes del president Matas para contratar a Over. La que fuera alto cargo del Govern del PP ha declarado como testigo en la primera jornada del caso Over, que se reanudó ayer lunes tras un parón de varios meses. Castillo ha explicado que Matas nunca le dijo que tenía una deuda con el empresario Daniel Mercado y que había que darle contratos.

La exconsellera ha afirmado que el empresario presentó una plan de marketing para Son Espases con un presupuesto de un millón de euros que le pareció excesivo y que le preguntó sobre la partida que tenía que ir para el partido. En ese momento, según Castillo, ella le paró los pies y le dijo que no estaban hablando del partido, un extremo que más tarde le confirmó el tesorero de la formación.

Sobre Matas, la exconsellera ha dicho que "nunca" le dio instrucciones para contratar con las empresas de Mercado. "Me sorprendió cuando lo dijo pero a mí, decirme que tenía una deuda con el señor Mercado y que había que darle contratos, nunca me lo dijo" ha recalcado. Según ella, la relación con el empresario "no fue buena" y nunca congeniaron.