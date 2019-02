¡Hasta aquí hemos llegado!

La llegada de las elecciones hace que los partidos políticos lleven a cabo una serie de ajustes entre sus filas. No sólo los partidos, la llegada de unos comicios electorales empuja a tomar decisiones sobre su propio futuro a políticos que se encuentran en la primera línea de 'fuego'.

Eso es lo que le ha ocurrido a algunos nombres conocidos de la política murciana como es el caso del alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, que tras ocho años al frente del ayuntamiento de su municipo ha decidido dar un paso al lado y dedicarse a su oficio de panadero, profesión que no ha abandonado en ningún momento durante estos ocho años de alcalde. Bastida, que ha pasado por el programa Hoy por hoy ha afirmado que el hecho de hacerse a un lado tras dos legislaturas gobernando el municipio de Los Alcázares era una promesa que se había hecho a sí mismo en su día, "no permanecer en política más de ocho años".

Anastasio Bastida en una reciente entrevista realizada durante la celebración de FITUR 2019 / Cadena SER

Por su parte, la actual diputada regional socialista, Presen López, también ha decidio dejar la política activa y lo hace convencida de que ha llegado el momento de hacerlo. "Me apetece emprender otros proyectos y estos no los puedo compaginar con el tiempo que te exige estar en política, soy sincera conmigo misma: hoy estoy al cien por cien o no estoy".

López, que ha sido secretaria general de JJSS, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Ceutí, secretaria de Organización del PSRM-PSOE y en la actualidad diputada regional, también ha reconocido que el amor y la idea de emprender otros proyectos junto a su pareja han pesado peso a la hora tomar esta decisión.

Presen López en los estudios de Radio Murcia / Cadena SER

Por último, por el programa Hoy por hoy ha pasado el actual diputado regional de Ciudadanos y uno de los fundadores del partido en la Región de Murcia, Miguel Sánchez. El caravaqueño anunciaba hace unos días su intención de no presentarse a las primarias de su partido y con ello retirarse de la política activa al frente de la organización naranja.

Miguel Sánchez en los estudios de Radio Murcia / Cadena SER

Sánchez ha vuelto a insistir en que se trata de una decisión personal en la que ha influido su reciente paternidad y el tiempo que desea dedicar a su familia, "han sido cuatro años intensos en los que me he perdido muchos momentos junto a mi familia y creo que el esfuerzo realizado no compensa con el tiempo que me gustaría compartir con los mios", ha dicho. Aun así, la marcha de Miguel Sánchez ha suscitado todo tipo de dudas en torno así ha sido una decisión personal o impuesta por el partido.