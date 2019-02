"Girl" abre la Sección de Largometrajes Internaciones de la Muestra de Cine de Palencia

El mejor cine independiente de Bélgica, Italia, Colombia, Suecia, Hungría, Francia, Ucrania, Dinamarca e Islandia toma el relevo en la programación de la 28 edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP) con el inicio de las proyecciones de la Sección de Largometrajes Internacionales, una ventana abierta a la creación

Este lunes, 25 de febrero, será el turno (en el cine Ortega, a partir de las 20:30 horas) para ‘Girl’, nominada al Globo de Oro 2019 y multipremiada en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El director belga Lukas Dhont lleva a la gran pantalla la historia de Lara, una joven de 15 años apasionada al ballet. Su familia la apoya a cada paso, es una joven disciplinada y atraviesa un duro proceso de cambio de sexo: es transgénero. Un agresivo tratamiento hormonal es su única esperanza, es el requisito antes de la operación que le significará cambiar definitivamente de sexo masculino a femenino. Así comienza ‘Girl’, una cinta basada en la historia real de Mora Monsecour. Las entradas para acudir a esta proyección tienen un precio único de cinco euros.

En colaboración con los Centros de Acción Social, la Muestra proyectará (cine Ortega, 17:30 horas con entrada a cinco euros) dentro de la sección ‘CEAS de largo’ la película ‘Viaje al cuarto de una madre’, ópera prima de Celia Rico. La cinta traslada al espectador la historia de Leonor (Anna Castillo) que quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre. Estrella (Lola Dueñas) no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea.

La directora sevillana asegura sobre su trabajo que “no es una película autobiográfica, aunque un autor se escribe a través de los temas que aborda”. El film parte de un malestar: me encuentro en la frontera de ser hija y poder ser madre; “eso me coloca en un lugar para asomarme como hija pero con la pregunta de qué es una madre y quién hay detrás, y qué dejamos de ser cuando somos madres, a qué renunciamos por ser madre y cómo podemos volver a ser aquello una vez que ya no nos necesitan. También parte de ese momento cuando decides marcharte de casa: uno se va con ilusión y no sabe qué va a pasar, te asomas a un abismo. Y esas decisiones marcarán el resto de tu vida”.

Más de 1.600 escolares de capital y la provincia asistirán a ‘Cine y Escuela’

Más de 1.600 escolares de 33 centros educativos de la capital y la provincia asistirán, a partir de meste lunes y hasta el próximo miércoles, a las sesiones de ‘Cine y Escuela’, un apartado en el que convergen el séptimo arte, la educación y la pedagogía. Los más pequeños tendrán la oportunidad de entregar con sus votaciones el Premio al Mejor Cortometraje Infantil, dotado con 1.000 euros y patrocinado por la Diputación Provincial. Mañana lunes, los centros invitados son CEIP Blas Sierra, CEIP Jorge Manrique, CEIP Juan Mena, CEIP Marqués de Santillana, CEIP Modesto Lafuente, Colegio Filipenses, CEIP Pan y Guindas, de la capital, CRA de Fuentes de Nava, CEIP Pablo Sáenz de Frómista, Villa y Tierra de Saldaña, CEIP Villalobón y Hérores de la Independencia de Torquemada.

Siete son los trabajos que han sido seleccionados en esta 28 edición de la Muestra: ‘Aazar’, de Alberto Rodríguez; ‘Birthplace’, de Sil Van Der Woerd; ‘El astronauta’, de José Manuel Herraiz; ‘Las aventuras del joven Félix’, de Ricardo Ramón; ‘On the Cover’, de Yegane Moghaddam; ‘Sans Gravité’, de Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada y Maud Lemaître; y ‘Boyplay’, de Edgar Burgos.

El corto español ‘Aazar’ (de Alberto Rodríguez) propone un viaje a través del gran universo. Por su parte, la cinta ‘Birthplace’ (que firma Sil Van Der Woerd) aborda la simbólica historia de un hombre que llega a una Tierra perfecta y encuentra a su némesis en forma de contaminación oceánica.

Otras de las propuestas incluidas en este apartado es ‘El astronauta’, con la que José Manuel Herraiz lleva a la pantalla la historia de un hombre absorbido por el trabajo que ha incumplido una y otra vez su promesa de asistir a los partidos de fútbol de su hijo Miguel. En ‘Las aventuras del joven Félix’, Ricardo Ramón pone voz a la curiosa relación de un joven con sus animales. Por su parte, la producción iraní ‘On the Cover’ (de Yegane Moghaddam)narra la historia de un fotógrafo de la naturaleza. Completan este apartado el cortometraje francés ‘Sans Gravité’ (una obra coral a cargo de de Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada y Maud Lemaître), en el que un astronauta regresa a la tierra y trata de encajar nuevamente; y el español ‘Boyplay’, de Edgar Burgos.