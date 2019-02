No hay nada más gratificante que poder tener una conversación con alguien que acabas de conocer, con los amigos, los compañeros de clase, o de trabajo.

Pero qué ocurre cuando tú lo intentas pero no es posible, te sientes sola, aislada e incluso a veces me atrevería a decir frustrada. Estaréis pensado que lo que me pasa es que me he ido a otro país y no soy capaz de comunicarme en su lengua. Pues no, estoy en mi ciudad, Palencia, en mi pueblo, y no soy capaz de poder comunicarme con una persona sorda.

¿Realmente no creéis que esta situación es un poco rocambolesca?, el lenguaje de signos se debería de impartir en los centros escolares, al mismo nivel que otras lenguas. Sé que habrá muchos docentes que dirán, sí claro y dónde lo metemos con el currículo tan apretado que tenemos, nunca da tiempo a finalizarlo.

Creo que debe ser necesario incluir el lenguaje de signos. A la vez que formar a nuestros docentes, si queremos que el alumnado esté en las mejores condiciones para un aprendizaje integral. Hablamos de integración, de que las personas puedan ser autosuficientes, para ello tenemos que apostar por una integración real.

Un paso muy importante son los centros educativos, pero no hay que olvidar que las personas sordas necesitan intérpretes en todas las administraciones públicas. Algo tan normal como comunicarse con su médico de familia, ir a cualquier administración, les es realmente complicado, si no van con un intérprete o un familiar. Invertir en formación, en integración, es fundamental para que no haya ciudadanos de primera y de segunda.

Las asociaciones luchan por mejorar el día a día de las personas sordas, es muy importante todo lo que han logrado, pero somos la sociedad en general los que tenemos que ver que no podemos permitir que haya personas que se sientan extranjeros en su país, pues nadie les entiende. Tiene que ser una prioridad para todos.

El Ayuntamiento y Diputación hacen cursos de lengua de signos, está muy bien, pero no nos quedemos ahí solamente, deben ser consecuentes y exigir que las instituciones no se queden solo en las buenas intenciones, sino que sea una realidad y el lenguaje de signos sea algo cotidiano y que en todas las administraciones tengamos intérpretes de lenguaje de signos.

He escuchado una noticia donde todos los vecinos de un barrio han decidido aprender lenguaje de signos para poderse comunicar con una vecina de dos años. Deseo que esto que es noticia hoy como algo excepcional, sea la normalidad en un horizonte temporal no muy lejano. ¡Pongámonos a ello!