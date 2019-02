"Mamá, si no vienes a buscarme, no me verás nunca más"

Guillermo fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote en un colegio de Puente La Reina, con 12 años. En Hoy por Hoy Navarra ha contado su historia y la de su hermano, también víctima. "Desconozco cuántos casos ha habido pero a mí me ocurrió por desgracia y fue terrible", señala Guillermo.

"Te matan un poco al niño que llevas dentro, dejas de ser niño y tu vida cambia para siempre". El día que le ocurrió llamó a su madre y le dijo: "si no vienes a buscarme, no me verás nunca más". Guillermo apunta que no se lo contó jamás, y su madre se murió sin saberlo.

Años después se enteró de que su hermano había pasado por la misma situación. Historia que conoció a través de una carta en la que le contaba su experiencia, y que le dejó tras quitarse la vida.